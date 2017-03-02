02.03.2017 15:24:31

Adıyaman'daki deprem

Samsat Belediye Başkanı Fırat: - 'Deprem nedeniyle bazı evler yıkıldı'

Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, deprem nedeniyle bazı evlerin yıkıldığını bildirdi.

Fırat, yaptığı açıklamada, Samsat ilçesinde saat 14.07'de meydana gelen deprem nedeniyle ilçedeki bazı evlerde hasarlar meydana geldiğini belirtti.

Halkın panik yaşadığını anlatan Fırat, bazı evlerin yıkıldığını, bir okulda da hasar meydana geldiğini ancak öğrencilerde herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Fırat, ekiplerin ilçe merkezi ve köylerdeki araştırmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Bülent Fırat da bazı köylerde hasar oluştuğunu, köylülerin evlerini terk ettiğini söyledi.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem nedeniyle halkın büyük panik yaşadığını aktaran Fırat, "Biraz önce Göktarla, Kızılöz ve Doğanca köylerinde yaşayan vatandaşlarla görüştüm. Bazı evler yıkılmış." dedi.