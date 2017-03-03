03.03.2017 12:19:40

Adıyaman'daki deprem, Mardin Valiliği binasını da etkiledi

Adıyaman'da dün meydana gelen depremin etkilediği Mardin Valiliği ana hizmet binasında hasar oluştu.

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Adıyaman'da dün meydana gelen depremin etkilediği Mardin Valiliği ana hizmet binasında hasar oluştu.Adıyaman'ın Samsat ilçesinde dün öğleden sonra meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları aralıklarla devam ederken, deprem sonrası hasar gören Mardin Valiliği ana hizmet binasında bu sabah çökmeler meydana geldi. Çökme nedeniyle binada maddi hasar oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Valilik çevresinde polis güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri de binanın çatı katında aşağıya sarkan beton kütlelerini kontrollü bir şekilde yere indirdi.