20.02.2017 12:25:42

Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Adıyaman'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çelik idaresindeki 02 FH 859 plakalı minibüs, Abubekir Özavcı idaresindeki 02 S 0370 plakalı minibüs ile Basri Sarıkaya idaresindeki 63 VA 918 plakalı otomobille Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağında çarpıştı. Yaşanan kazada sürücülerden Yaşar Çelik yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.