01.02.2017 12:19:24

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda 1,5 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda 1,5 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. A.D. adlı şüphelinin evine düzenlenen operasyonda polisleri gören şüpheli şahıs kaçmak ve esrar maddesini atmak için evin çatısına çıktı. Şüpheli şahıs içerisinde 1,5 kilogram esrar maddesi bulunan çuvalı yan taraftaki evin bahçesine attı. Polis çatıya çıkarak şahsı gözaltına aldı. Evde ve yan binanın bahçesinde çalışma yapan polis ekipleri esrar maddesini ele geçirdi.Uyuşturucu kullanmak ve ticareti yapmak suçlarından gözaltına alınan şüpheli şahıs, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.