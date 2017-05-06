06.05.2017 19:05:25

Adıyaman'da Trafik Haftası kutlandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası kutlandı.

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası kutlandı.Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğünce Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda trafik konularında sahne alan minik öğrencilerin sergilemiş olduğu gösteriler büyük beğeni topladı.Minik öğrencilerin trafik ile ilgili sergilediği gösterilerin yanı sıra okullarda Trafik Haftasıyla ilgili şiir, kompozisyon gibi dallarda derece elde eden öğrencilere ise protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.Yapılan programla ilgili olarak konuşan Emniyet Müdürü Metin Alper, "Ülkemizin bütün ilerinde olduğu gibi bugünde Adıyamanımızda da trafik güvenliği haftasını kutluyoruz.Trafik konusunu ne kadar önemli olduğunu her defasında vurgulamamıza rağmen yılda 7 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 300 bine yakın insanımızın da yaralandığı gerçeğini de göz ardı edemeyiz.Fakat bizim ısrarlı çalışmalarımız devam edecektir. Adıyaman'a geldiğimiz günden itibaren söylediğimiz gibi trafik konusu önceliklerimizdendir. Bizler Adıyaman trafiğini iyileştirilmesi için diğer paydaş kuruluşlarla birlikte bütün gayretimizi gösteriyoruz. Özelikle ana arterlerde bulvarımızdaki ışık, sinyalizasyon sistemlerinde bile müdahale etmek suretiyle bir rahatlama sağladık. Yine şehir içerisindeki hatalı parklanmalara zabıtayla birlikte arkadaşlarımız denetleme görevlerine yerine getiriyorlar" dedi.Düzenlenen programa Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Alay Komutanı Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler, öğrenci velileri ve çok sayıda kişi katıldı.