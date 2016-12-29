29.12.2016 10:43:58

Adıyaman'da tehdit yoluyla tecavüz iddiası: 1 tutuklama

Adıyaman'da, geçtiğimiz günlerde genç bir kıza tehdit yoluyla tecavüz ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.

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Adıyaman'da, geçtiğimiz günlerde genç bir kıza tehdit yoluyla tecavüz ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, M.K. (35) isimli şahıs 18 yaşındaki F.T.'yi elinde uygunsuz görüntüleri olduğu iddiasıyla ilişkiye zorladı. Genç kıza tehdit yoluyla tecavüz ettiği iddia edilen şahıs genç kızın ailesi tarafından yapılan şikayet üzerine gözaltına alındı. Emniyette sorgulaması yapılan şahıs alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.