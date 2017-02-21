21.02.2017 11:18:35

Adıyaman'da Suriyelilerin kaldığı evde yangın çıktı

Adıyaman'da, Suriyeli bir ailenin kaldığı evde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

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Adıyaman'da, Suriyeli bir ailenin kaldığı evde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Eski Devlet Hastanesi yakınlarında bulunan 5 katlı bir binanın 4.katında Suriyeli ailelerin kaldığı ikamette bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.