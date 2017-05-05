05.05.2017 15:22:39

Adıyaman'da şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman'da, aniden bastıran yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

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Adıyaman'da, aniden bastıran yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.Aniden bastıran yağmur ve beraberinde gelen dolu yaklaşık 20 dakika sürerken, yağmur ve doludan korunmak isteyen vatandaşlar sağa sola kaçıştı. Göletlerin oluştuğu caddelerde vatandaşlar yolun karşı tarafına geçmek için büyük çaba harcadı. Bazı vatandaşlar ise yağmur dinene kadar iş yeri saçaklarının altında bekledi. Kısa süreli şiddetli yağış nedeniyle bazı yağmur kanallarında su taşkını yaşandı.