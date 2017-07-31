31.07.2017 20:54:20

Adıyaman'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 12 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.



Emin Arslan (31) yönetimindeki 34 KP 1597 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cendere Köprüsü yakınlarında bulunan köprünün girişinde 12 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Emin Arslan ile otomobilde bulunan Abuzer Arslan (55), Aziz Arslan (27) ve İmmihan Arslan (56) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.





