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Adıyaman'da kumar operasyonu: 14 gözaltı
08.02.2017 01:11:14

Adıyaman'da kumar operasyonu: 14 gözaltı

Adıyaman'da, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kumar operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kumar operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette kumar oynandığı bilgisi alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen yere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında kumar oynayan toplam 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şahıs Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Öte yandan yapılan kumar operasyonunda kumar oynamada kullanılan pullar ve çok sayıda iskambil kağıtları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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