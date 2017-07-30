30.07.2017 17:09:18

Adıyaman'da FETÖ'den aranan Başbakanlık raportörü yakalandı

Adıyaman'da, terör örgütü FETÖ'ye üye olmaktan her yerde aranan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın daha önceden Başbakanlık bünyesinde çalıştığı öğrenildi.

Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) üye olma suçlarından aranan F.K., Çelikhan yolu üzerinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında yakalandı. Gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şubesine götürülen F.K.'nin, 2011-2015 yılları arasında Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığında görev yaptığı, 2015-2016 yıllarında Başbakanlık bünyesinde raportör olarak çalıştığı, diplomat olarak Avusturya'da staj yaptığı, eğitim amacıyla 3 ay Sırbistan'da bulunduğu ve kısa bir süre ise Moskova'da bulunduğu öğrenildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





