21.02.2017 15:57:25

Adıyaman'da demir hırsızı yakalandı

Adıyaman'da, geçtiğimiz günlerde bir inşaattan demir çalan şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.

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Adıyaman'da, geçtiğimiz günlerde bir inşaattan demir çalan şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir inşaattan yaklaşık 400 kilo demir çalındı. Demirlerin çalındığını fark eden inşaat çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Halil Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs emniyette tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.