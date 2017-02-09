09.02.2017 11:27:52

Adıyaman'da çiftçiler eğitiliyor

Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde çiftçilere budama eğitimi veriliyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde çiftçilere budama eğitimi veriliyor.Adıyaman'da meyveciliğin gelişmesi için son yıllarda atılan adımlar, meyvecilikle uğraşan çiftçilerin kendilerini pratik ve teorik bilgileri öğrenmelerine vesile oluyor. Meyveciliğin daha da gelişmesi için çiftçiler eğitiliyor."Meyve Ağacı Budama" kursuna katılan kursiyerler teorik bilgilerin yanında uygulama eğitimlerine katılıyor. Meyve bahçesine giderek uzmanlardan uygulamalı eğitim alıyor. İçerisinde bayanlarında yer aldığı 23 kişilik kursiyer grubu, verim ve şekil budamasının nasıl yapıldığı anlatılıyor.Uygulama eğitimlerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç de katıldı.Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, "2016 yılında Genç Çiftçi Projesiyle birlikte bizim kurs sayımızda ciddi artış oldu. 225 proje yaranlanıcımıza kurslar açtık. Sadece budama değil, bademle ilgili, bağ ile ilgili, sürü yöneticiliği, süt sığırcılı, arıcılık kursları düzenliyoruz. Bu yıl içerisinde toplamda 29'u bulacak, şuana kadar 18 tane kurs düzenledik. Kurs sonunda ise 900 kişiye sertifika eğitimi vermiş olacağız. Bu kursu Halk Eğitim Merkezi ile birlikte düzenliyoruz. Eğitim alarak sertifika alıyorlar. Genç Çiftçi Projesi başvurduklarında bu sertifikalar onlar için bir artı olacak. Meyvecilikte şekil ve verim budaması çok önemlidir. Bizlerde çiftçilerimizin daha iyi meyvecilik yapmaları için bu kurslara ağırlık veriyoruz" dedi.Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç ise açıklamasında, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan 'Meyve Ağacı Budama' kursundayız. Teorik eğitimlerin yanında uygulama eğitimleri veriyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü böyle bir kurs için başvurdu ve bizde bu kursu değerlendirdik ve 23 kayıtlı kursiyerle kursu açtık. 120 saat sürüyor kursumuz. Bunun bir kısmı teorik diğeri uygulamadır. Bizler uygulama üzerinde duruyoruz. Arkadaşlarımız ile uygulama bahçesindeyiz. 1-6 yaş arasındaki meyve ağaçlarının nasıl budanacağını öğreniyor. Budama meyvecilikte çok önemli yer tutuyor. Çiftçilerin bilinçlenmesi ve bilinçli olarak tarım yapabilmesi için bu tür kursları arttırıyoruz. Organik arıcılık, normal arıcılık, sürü yönetimi, meyve ağacı budama kursları veriyoruz" dedi.