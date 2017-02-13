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Adıyaman'da aile ve değerleri korumak için harekete geçildi
13.02.2017 10:38:18

Adıyaman'da aile ve değerleri korumak için harekete geçildi

Adıyaman'da, aile ve değerleri korumak amacıyla bir araya gelen gönüllüler dernek kurarak faaliyetlerine başladı.

Adıyaman'da, aile ve değerleri korumak amacıyla bir araya gelen gönüllüler dernek kurarak faaliyetlerine başladı.

Adıyaman Aile ve Değerlerimizi Koruma Derneği (Adkoder) üyeleri Adıyaman Polis Evinde bir araya gelerek tanışma ve tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Dernek Başkanı Hilal Bulut, Kahta Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut, İHH Adıyaman Yönetim Kurulu Başkanı Fadil Akkuş ve dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kuran Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda konuşan Adkoder Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çetinkaya, bir toplumda huzur evi, ıslahevi ve meyhane bulunuyorsa o toplumda artık erozyonun başladığını ve bunun için acil önlem alınması gerektiğini belirterek, toplum adına ne yapılıyorsa her kesin bundan pay sahibi olduğunu vurguladı.

Adkoder Yönetim Kurulu Başkanı Hilal Bulut ise yaptığı konuşmasında, derneğin kuruluş aşamasının tamamlandığını, bu toplantı ile de çalışmalara başlanmış olduğunu ifade ederek katılımcılara teşekkür etti. Başkan Bulut, 'Toplumun mihenk taşı olan ailenin korunması ve hızla zayıflayan milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi korumak için arkadaşlarımızla yola çıktık. Allah bizleri davamızda muvaffak etsin. Önümüzdeki süreçte bu konular ile ilgili seminer ve konferanslar düzenlemek, çeşitli ziyaretler ve bir takım diğer faaliyetler gerçekleştirmeyi planlamaktayız. İnsanlarda sorumluluk ve vefa bilincini geliştirmenin azmi içerisinde olacağız. Aile ve değerlerine hizmet eden, pozitif düşünen bireyler yetiştirmek ve hedef kitlemiz ile sıkı bir iletişim içerisinde olmak istiyoruz. Ekip ruhu ile çalışarak, dernek olarak çok güzel hizmetler yürüteceğimize inancım tamdır. Katılım ve katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum' şeklinde konuştu.

Program Ravza İlahi Grubunun ilahi ve marşları seslendirmesi ve dua ile sona erdi.
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