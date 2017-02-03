03.02.2017 18:19:58

Adıyaman'da 3 otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Çevreyolundan Besni merkeze gitmekte olan Muttalip Topal idaresindeki 02 DZ 456 plakalı otomobil, Besni merkezinden çevreyolu istikametine gitmekte olan Ali Değirmenci idaresindeki 48 SR 159 otomobil ve Mustafa Bali idaresindeki 02 FH 084 plakalı otomobil, Besni Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında çarpıştı.Meydana gelen kazada sürücülerden Muttalip Topal ve Ali Değirmenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.