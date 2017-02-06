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Adıyaman'da 2016 yılında 521 yapı ruhsatı ve 294 yapı kullanma ruhsatı verildi
06.02.2017 14:59:42

Adıyaman'da 2016 yılında 521 yapı ruhsatı ve 294 yapı kullanma ruhsatı verildi

Adıyaman'da inşaat sektörünün canlı tutulması için kolaylık sağlayan Adıyaman Belediyesi, 2016 yılı içerisinde yapılan başvurular neticesinde 521 yapı ruhsatı, 294 yapı kullanma ruhsatı verdi.

Adıyaman'da inşaat sektörünün canlı tutulması için kolaylık sağlayan Adıyaman Belediyesi, 2016 yılı içerisinde yapılan başvurular neticesinde 521 yapı ruhsatı, 294 yapı kullanma ruhsatı verdi.

2010 yılından bu yana en yüksek rakamlara ulaşan yapı ruhsatı ve yapı kullanma ruhsatı istatistikleriyle ilgili bilgi veren belediye yetkilileri Adıyaman'da inşaat sektörünü canlı tutmak için kendilerine gelen projelere kolaylık sağladıklarını dile getirerek, "Toplumun neredeyse tamamını yakından ilgilendiren konut yapımı ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Adıyaman Belediyesi olarak gerek yüksek konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek, gerekse zaten var olan inşaat sektöründeki istihdamın daha da gelişmesi için ilimizde inşaat yapacak olan vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlıyoruz. Bu anlamda belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde 521 dosyaya yapı ruhsatı, 294 dosyaya da yapı kullanma ruhsatı verildi. Verilen ruhsat sayısı 2010 yılından bu yana en yüksek rakamdır. 2010 yılında 501 olan Yapı Ruhsatı 2011 yılında 84, 2012 yılında 118, 2013 yılında ise 199'a kadar ulaşmış, ancak bizim göreve geldiğimiz yıl olan 2014'de 288'e çıkan rakam, 2015 de 443'e, 2016 yılında ise 521' e yükselmiştir. Yapı Kullanma Ruhsatı ise 2010 yılında 192 iken, 2011 de 141, 2012 yılında 122 ve 2013 yılında ise 199'u ancak bulmuş, göreve geldiğimiz yıl olan 2014 yılında ise 258'e çıkan ruhsat sayısı, 2015 de 188'e düşmesine rağmen, 2016 yılında yeniden 294'e kadar yükselmiştir" şeklinde bilgi verildi.

Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün diğer görevleri hakkında da bilgi veren yetkililer, "Yapı kontrol müdürlüğümüzün diğer görev alanlarından bir tanesi de asansör denetimleridir. 2016 yılı içerisinde belediyemiz ile Uluslararası Belgelendirme Şirketi arasında asansörlerin periyodik muayenesi için iki yıllık bir anlaşma yapıldı. Uluslararası Belgelendirme Şirketi ile imzaladığımız sözleşmenin 12. Maddesinin 1. Bendi esas alınarak yapılan muayene faaliyetleri Zeyilname ile Ayk Teknik Muayene Hizmet Şirketine devredilmiştir. Bu kapsamda 2016 yılı içerisinde 270 kez kırmızı etiket, 12 kez sarı etiket, 150 kez mavi etiket, 54 kez de yeşil etiket muayenesi yapılmıştır. Yine yapı kontrol müdürlüğümüzde işlem gören 5 bin 501 adet gelen evrak dosyalarından 2 bin 604 adedi gönderilen evrak olarak cevaplanmış, geriye kalan dosyalar ise belge tanzimi yapılarak başvuru sahiplerine teslim edilmiştir" denildi.

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