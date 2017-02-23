23.02.2017 17:38:42

Adıyaman'da 19 okul 'Beslenme Dostu Okul' sertifikası aldı

Adıyaman'da 19 okulun almaya hak kazandığı 'Beslenme Dostu Okul' sertifikası, düzenlenen tören ile verildi.

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Adıyaman'da 19 okulun almaya hak kazandığı 'Beslenme Dostu Okul' sertifikası, düzenlenen tören ile verildi.Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda 'Beslenme Dostu Okul' programı sertifika töreni gerçekleştirildi. Törene Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, 260 okul yöneticisi katıldı. Beslenme Dostu Okul programı ile ilgili sunum yapılan törenin açılış konuşmasını yapan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kutlu, çocukluk çağında sağlıklı yaşam davranışlarının benimsetilmesi ve obezitenin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalardan bahsetti.Mustafa Kutlu, okul çağı alışkanlıkların kazanıldığı önemli bir dönem olduğu için öğrencilere sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılmasında okul yöneticilerinin katkılarının önemini vurgulayarak, "Adıyaman'da 800'ün üzerinde okul var iken 'beyaz bayrak' alan okul sayısı 154'tür. Bu okullara temizlik konusunu anlatıyoruz. Diğer okullarda temizlik konusunda yeterli bilgilendirme yapılamıyor. Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen bir program var. Okulun temizliğini istenilen koşullarda olması için 'beyaz bayrak' var. Bunun bir ötesinde ise 'beslenme dostu okullar' programı var. Okul kantinlerinin istenmiş gıdaları verme noktasında taraf olması lazım. Programın sahaya yansıması geç oldu. Hala bazı okullarımızda istendiği gibi gıdalar satılmıyor. Obezitenin arttığı görülüyor. Dengeli beslenmeyi sağlıklı bir şekilde götürmek gerekiyor" dedi.Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ise, okullarda temizlik ve hijyenin önemine dikkat çekerek, "Okulların önce güvenli, temiz ve sağlıklı olması lazım. Bu gün 19 okul beslenme dostu okul sertifikası alacaklar. İnşallah seneye sayı iki kat artacak. Beyaz bayrak almak için 100'ün üzerinde başvuru var. Bir süre sonra beyaz bayrak almayan okul kalmayacak. Yapılan araştırmada 200 bin kişi obeziteden ölüyormuş. Bu rakam çok yüksük. İnşallah ülkemizde obezitenin önüne geçmek için elimizden geleni göstereceğiz. Kantinde 'kantin' ibaresi olan gıda maddeleri satılması gerekiyor" dedi.Törende 19 okula sertifika ve plaketleri takdim edildi.