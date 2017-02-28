28.02.2017 13:18:23

Adıyaman'da 15 Temmuz sergisi açıldı

Adıyaman'ın Sincik ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları alanındaki kurs çalışmalarında kursiyerler '15 Temmuz Demokrasi Günü' ile ilgili görseller hazırladılar.

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Adıyaman'ın Sincik ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları alanındaki kurs çalışmalarında kursiyerler "15 Temmuz Demokrasi Günü' ile ilgili görseller hazırladılar.15 Temmuz günü yapılan büyük mücadelenin unutulmaz kahramanları ve milli birlik ve beraberlik örnekleri kursiyerler tarafından çalışmalara döküldü.El sanatları kursları Sincik ilçesinde bayan kursiyerlerin en çok ilgi gösterdiği kursların başında gelmektedir. Açılan el sanatları kurslara katılan kursiyerlerin el emeği ve beceri gerektiren çalışmalar yapmaları öğretilerek meslek edinmeleri sağlanmaktadır. Kurs planlarına dahil edilen tarihimizin en önemli mücadelesi olan 15 Temmuz darbe girişimine karşı yapılan mücadele çalışmalara yansıtıldı.Şehit Ömer Halisdemir' in fotoğrafı, tank önünde yatan vatandaşımız, tankların üzerine çıkan kahramanlarımız, köprülerde vatan savunması yapan insanlarımız el sanatlarında makine nakışları ile pul ve boncuklar ile güzel bir şekilde resmedildi.Sincik ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, "Yapılan çalışmalar ve emeği geçen el sanatları hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ederiz. Bir kısım çalışmalar tamamlanmış olup, müdürlüğümüze ulaştırılmıştır. Yapılan çalışmalar mayıs ayının son haftasında Sincik merkezinde açacağımız yıl sonu sergimizde halkımıza sunmayı hedeflemekteyiz. Böyle anlamlı bir mücadele sonucu kazanılan unutulmaz bir başarıyı resimlere dökerek o anları unutmamaya, unutturmamaya gayret göstereceğiz. Çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen başta ilçe Kaymakamımız Sayın Zafer Sağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ve çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.