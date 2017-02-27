27.02.2017 16:10:52

Adıyaman Belediyespor: 34-21: Muğla Köyceğiz Belediyespor

Hentbol 1. Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı, kendi evinde karşılaştığı Muğla Köyceğiz Belediyespor'u 34-21 mağlup etti.

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Hentbol 1. Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı, kendi evinde karşılaştığı Muğla Köyceğiz Belediyespor'u 34-21 mağlup etti.Aldığı galibiyetle puanını 33'e çıkararak ikinci sıradaki yerini sağlama alan Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı, önümüzdeki hafta şampiyonluğun güçlü adaylarından İzmir Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesi moralini yükseltti. Maç sonunda Muğla deplasmanından aldıkları galibiyetle ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı Başkanı Aykut Dündar, elde ettikleri galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Dündar, "Bu sezon şampiyonluk hedefimize ulaşabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu hedef doğrultusunda gerek evimizdeki gerekse deplasmandaki bütün maçları kazanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. İnşallah taraftarımızın da desteğiyle bu sezon şampiyon olacağız. Bu anlamda desteğini hiç esirgemeyen Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu'ya ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.