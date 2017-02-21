21.02.2017 13:06:51

Adıyaman Belediyesinden su kesintisi uyarısı

Adıyaman Belediye Başkanlığı tarafından alt yapı çalışmaları kapsamında Altınşehir Mahallesinde su kesintisinin yaşanılacağı belirtildi.

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Adıyaman Belediye Başkanlığı tarafından alt yapı çalışmaları kapsamında Altınşehir Mahallesinde su kesintisinin yaşanılacağı belirtildi.Altınşehir Mahallesinde yaşanan su sorununu ortadan kaldırmak için Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.Altınşehir Mahallesinde basınç yetersizliğinden dolayı yüksek katlara çıkmayan sudan şikayetçi olan mahalle sakinlerinin sorununa el atan Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Altınşehir'e su taşıyan 1. Çevreyolu ile Yeni Sanayi Mahallesi arasındaki hatlarda sürdürdükleri çalışmaları tamamladı.2016 yatırım yılı programı çerçevesinde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla eski hattın iptal edilip, yeni hattın devreye sokulması için mahallede su kesintisi yapılacağını söyleyen yetkililer, "Altınşehir Mahallesindeki basınç yetersizliğinden dolayı yüksek katlara çıkmayan su nedeniyle yaşanan sorunu çözmek için çalışmalarımız devam ediyor. 1. Çevreyolu ile Abdulmusa Caddesinin kesiştiği noktadan başlayıp, 1. Çevreyolundan Yeni Sanayi Mahallesi'ne kadar devam eden Altınşehir içme suyu isale hattı çalışması ile 2 bin 600 metre uzunluğunda boru döşeme çalışması yaptık. Bu çalışmalarla 250 milimetre asbest boruların yerine daha sağlıklı olan 500 milimetre HDPE boruların kullanıldı. Yeni hatların devreye girmesi için Salı günü gece 00.00'dan itibaren başlayacak olan ve Çarşamba günü tüm gün, hatta olası bir aksilik durumunda Perşembe gününü de kapsayacak bir şekilde Altınşehir Mahallesinde su kesintisi yaşanacak. Bunun için halkımızdan şimdiden özür dileriz" ifadelerini kullandı.