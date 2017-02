28.02.2017 17:36:58

Adıyaman 1954 Spor'un şampiyonluk umudu sürüyor

Türkiye Bölgesel Amatör 2. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç, 'Biz bitti demeden bu iş bitmez, kimse umudunu yitirmesin' dedi.

Türkiye Bölgesel Amatör 2. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç, "Biz bitti demeden bu iş bitmez, kimse umudunu yitirmesin" dedi.Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç, üst üste alınan iki yenilginin her şeyin sonu olmadığını belirterek, sezon sonunda gülen tarafın kendileri olacağını ve kimsenin ümidini yitirmemesini söyledi.Özellikle sezonun ikinci yarısına çok iyi başladıklarını ancak son iki maçtan talihsiz bir şekilde yenilgi almanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç, "Sezon başında şampiyonluk parolasıyla yola çıktık ve oluşturduğumuz yeni ekibimizle birlikte ilk yarıda bir iki maçın dışında çok iyi bir çıkış yakaladık ve ilk yarıyı lider olarak tamamladık. İkinci yarının başlamasıyla birlikte üst üste aldığımız galibiyetlerle takım olarak iyi bir hava yakaladık. İki hafta önce Karaköprü Belediye Spor ve ardından kendi sahamızda karşılaştığımız Araban Belediye Spor maçlarından maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Her iki maçtan alacağımız puan ve puanlar yakalamış olduğumuz avantajı sürdürmemizi sağlayacaktı ancak olmadı. Futbol üç neticeli bir oyun ve maalesef bu iki maçı kaybetmemize sebep oldu. Bu hafta sonu kendi sahamızda taraftarımız her zamankinden daha fazla hırslıydı, takımımız ise mutlak galibiyete şartlanmıştı ve maalesef hırsımızın kurbanı olduk. Ama her şeye rağmen her şeyin sonu değil, her şey bitmiş değil. Önümüzde zorlu bir Malatya Yeşilyurt Belediye Spor maçı var. Biz bu maçı kazanmamız durumunda her şey devam ediyor. O nedenle her zamankinden daha çok birlik beraberliğe ihtiyacımız var, kenetlenmemiz lazım" dedi.Pazar günü oynanan maçı çok arzulamalarını rağmen talihsiz bir şekilde kaybettiklerini belirten Başkan Hüseyin Koç, "Futbol üç neticeli bir oyun ve biz bu maça mutlak galibiyetle çıktık. Taraftarımız her zamankinden daha hırslıydı ve anlamadığımız bir şekilde bu kadar agresif hareketler bize zarar verdi. Talihsiz bir gol ve sonrasında gelen beraberlik golümüz sonrası sanki ligin son maçıymış gibi ikinci golü şuursuz bir şekilde aramız, gol atmaya çalışmamız neticesinde rakip oyuncunun akıllı bir vuruşu maalesef gol oldu ve ardından üçüncü gol geldi. O nedenle bu yenilgiyi tamamen kaleci Sezai'ye bağlamak doğru değil. Ben takımımın sonuna kadar arkasındayım. İnşallah bu takım sezon sonunda şampiyon olacak ve o şampiyonluk kupası kalecimiz Sezai'nin elinden gelecek. Henüz hiçbir şey bitmedi ve son gülen biz olacağız" diye konuştu.