04.02.2017 10:01:08

Adıyaman 1954 Spor daha fazla destek bekliyor

Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Besim Şişman tarafından Adıyaman 1954 Spor takımına verilen yemekte, takıma daha çok destek çıkmak gerektiği vurgulandı.

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Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Besim Şişman tarafından Adıyaman 1954 Spor takımına verilen yemekte, takıma daha çok destek çıkmak gerektiği vurgulandı.Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Besim Şişman tarafından verilen Türkiye Petrolleri Bölge Müdür Vekili Bedih Gümüş'ün ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe Vali Abdullah Erin, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, kanaat önderleri ve sporcular katıldı.Adıyaman Valisi Abdullah Erin yaptığı konuşmada, Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden daha fazla destek beklediklerini vurgulayarak, Adıyamanlı işadamlarını bu taşın altına elini koymaya davet etti.Vali Abdullah Erin konuşmasında, "Bu güne kadar umduğumuzdan çok daha iyi bir performans koydukları için tüm sporculara teşekkür ediyorum. Besim Şişman beye de bu güzel organizeden dolayı teşekkür ediyorum. Adıyaman 1954 Spor üzerine Besim Şişman'dan daha çok destek bekliyoruz. Bunu kendisine ileteceğiz. Son zamanlarda destek alabilmekte zor bir süreç geçildi. Lider durumdayız, birazcık parası olan Adıyamanlı zenginlerimizi bu taşın altına ellerini koymalarını bekliyoruz. Bu başarıda hepinizin payı olsun. Sezon sonunda geçmişten pişmanlık duymadan hep beraberce coşku yaşayalım. Bu takım başarılı olacak. İnşallah sezon sonunda daha önce kıl payı kaçırdığı şampiyonluğu elde edecektir. Takım başarılı olsun diye biz burada, milletvekillerimiz Ankara'da ellerimizden geleni yapıyoruz ama daha fazlasını yapmak gerektiği de ortadadır. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Hüseyin Koç başkan elinden gelen gayreti gösteriyor. Bu yükü sadece onun üzerine bırakmamamız lazım" dedi.AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat konuşmasında, "Yemeği organize ettikleri için Türkiye Petrollerine teşekkür ediyoruz. Adıyaman 1954 Spor çok iyi gidiyor. İnşallah bundan sonrada sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşarız. Tesis konusunda yaşanan sıkıntının giderilmesi için elimizden geleni yaptık. İnşallah bu sorunu da ortadan kaldıracağız. Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç, Türkiye Petrollerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu yıl şampiyonluk hedefiyle yola çıktık. Allah kısmet ederse sizlerinde destekleriyle bu yıl şampiyon olacağız. Sezon başında koyduğumuz hedefimize adım adım ilerliyoruz. Ligde 16 hafta geçti ve geride kalan 9 haftada sizlerin desteğine daha çok ihtiyacımız var. İnşallah şehrimize layık olan lige çıkarız" dedi.Türkiye Petrolleri Bölge Müdür Vekili Bedih Gümüş, "Besim bey Ankara'da ama aklında Adıyaman 1954 Spor her zaman var. Bizde Türkiye Petrolleri olarak başarılar diliyoruz. İnşallah ligi hayırlı bir şekilde tamamlar ve Adıyaman 1954 Spor şampiyon olur" dedi.