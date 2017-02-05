05.02.2017 17:09:08

Adıyaman 1954 spor:1- Kahramanmaraş Fidanspor: 0

Adıyaman 1954 Spor kendi sahasında ağırladığı Kahramanmaraş Fidan Spor'u 1-0 mağlup etti.

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Adıyaman 1954 Spor kendi sahasında ağırladığı Kahramanmaraş Fidan Spor'u 1-0 mağlup etti.Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, Adıyaman Atatürk Stadında rakibi Kahramanmaraş Fidan Sporu ağırladı.Adıyaman 1954 Spor, doksan dakika boyunca üstün oynadığı maçtan 1-0 galip ayrıldı. Adıyaman çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanırken, maçın ikinci yarısında ise Adıyaman 1954 Spor Oyuncularından 23 numaralı Bünyamin Demir golle Adıyaman 1954 Spor 1-0 öne geçti. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez taraftarlarla beraber tribünden maçı izlerken Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Emniyet Müdürü Metin Alper ve Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç ise protokol tribününden maçı izleyerek sporculara destek verdi.