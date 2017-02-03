03.02.2017 12:41:48

'Adım Adım Başarı Projesi' markalaştı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan 'Adım Adım Başarı Projesi', Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendi.

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Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Adım Adım Başarı Projesi", Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendi.Samsun'da temel eğitim ve ortaöğretimde; TEOG, YGS ve LYS'de öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve genel başarıyı olumlu yönde geliştirmek, öğretimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri yaygınlaştırarak etkili okul ortamları oluşturmak amacıyla Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan 'Adım Adım Başarı Projesi' markalaştı. "Adım Adım Başarı" adıyla Türk Patent Enstitüsü tarafından 10 yıl süreli, Marka Tescil Belgesi alan proje; eğitim ve öğretim hizmetleri, sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, spor kültür ve eğlence hizmetleri, dergi, kitap, gazete, film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri, fotoğrafçılık hizmetleri ve tercüme hizmetleri alanlarında kullanılabilecek.Türkiye 1'incisiProje aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı, "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri"nde bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 2581 proje arasında kategorisinde Türkiye 1'incisi oldu. Proje kapsamında kurulan interaktif sistemle öğrenciler, başarısız olduğu dersleri tekrarlayabilme şansları buluyor. Öğrenciler, YGS-LYS-TEOG gibi sınavlara internet ortamında 7 gün 24 saat hazırlanabiliyor. Öğrenciler sisteme girip çevrimiçi testlere, ünite değerlendirme sınavlarına, çalışma yapraklarına, konu anlatımlarına erişebiliyor. Öğrenciler bu çalışmaları yaparken interaktif sistem arka planda öğrencilerin hangi konularda noksan olduğunu tespit ederek öğretmenlere anlık olarak raporluyor.Sınavlara, 360 bin öğrenci katıldıSamsun genelinde 700 okul, 16 bin 500 öğretmen, 145 bin öğrencinin tanımlı olduğu "adimadimbasarimeb.gov.tr" interaktif eğitim portalın da 21 editör öğretmenin hazırladığı 30 bin soru ve 5 bin etkinlikle büyük bir altyapısı bulunuyor. 2 yılda toplamda 360 bin öğrencinin katıldığı il geneli 18 Kazanım Değerlendirme Sınavı uygulandı.