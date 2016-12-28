SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Adilcevaz şehidini uğurladı
28.12.2016 14:56:34

Adilcevaz şehidini uğurladı

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'dan uçakla Van'a gönderilen şehit Muhammed Bozarslan'ın naaşı, buradan helikopterle memleketi Adilcevaz'a getirildi. Buradan kortej eşliğinde binlerce kişi tarafından karşılanan şehit Muhammed Bozarslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Belediye Meydanı'ndaki Merkez Cami önüne getirildi.

Cenazeye katılan binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla tekbirler getirerek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Gözyaşlarına hakim olamayan şehidin yakınlarını ve küçük kardeşini ise vatandaşlar ve askerler teskin etti. Daha sonra İl Müftü Vekili Ramazan Çiftçi, öğle namazını müteakip şehit Bozarslan'ın cenaze namazını kıldırarak, dua etti.

Ardından bir konuşma yapan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, İslam dünyasının perişan durumda olduğunu belirterek, İslam dünyasının yüreği ve kalesi olan Türkiye'nin bütün dünyanın zalim ve egemen aleminin saldırısı altında olduğunu söyledi. Çınar, "Bu saldırıyı yaparlarken kendi çocuklarımızı da kandırarak, örgütler kurarak ve kendi yaptıkları yetmediği gibi bir de bunları üzerimize saldırıyorlar. Ama Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. Bu hesap en adil ve kesin olandır. Hepimiz bunu göreceğiz. Bu sefalet ve perişanlık Cenab-ı Allah'ın izni ve yardımıyla çok yakın bir gelecekte sona erecek. Bu bize medeniyet öğretmeye kalkan, bütün dünyayı sömüren ve bir cinayet örgütü haline dönüşmüş devletlerin, mafyanın kullandığı bütün usulleri, hırsızlığı, gasp etmeyi, öldürmeyi ve bütün kötülükleri hiç utanmadan İslam alemi üzerinde uyguluyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız, Çanakkale'de bize saldıran şimdi de Suriye ve Irak'a gelip saldırmakta olan bu egemen devletler ve onların eğiterek üzerimize saldıkları köpekleri için, 'topunuz birden gelin' demişti. Biz de aynısını söylüyoruz. Topunuz birden gelin. Çünkü Muhammed Bozarslanlar gibi milyonlarca aslanlar görev, vatan, millet, namus ve haysiyetimizi korumak için dimdik ayaktalar, görev bekliyorlar. Hiçbir endişemiz yok. Cenab-ı Allah ailesine sabırlar versin. Allah kahraman ordumuzu, polisimiz, korucularımızı ve bu yolda mücadele eden herkesi korusun" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Bozarslan'ın naaşı, cenaze aracıyla baba evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Bozarslan'ın naaşı omuzlara alınarak Burhaniye Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Çanakkale’de PKK operasyonu: 6 gözaltı
Çanakkale’de PKK operasyonu: 6 gözaltı
Çanakkale’nin Biga ilçesinde, PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına üye oldukları öne sürülen 6 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
28.12.2016 15:12:25
Okul bahçesine kamyonla kar taşındı
Okul bahçesine kamyonla kar taşındı
Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulunun bahçesine dökülen kar sayesinde, çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.
28.12.2016 15:00:14
PKK'ya ait 3 sığınak ele geçirildi
PKK'ya ait 3 sığınak ele geçirildi
Batman'da güvenlik güçleri tarafından el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte 3 sığınak ele geçirildi.
28.12.2016 14:48:47
Çorum'da FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
Çorum'da FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
Sungurlu'da örgütün kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
28.12.2016 14:46:07
Marmara’da balık bereketi
Marmara’da balık bereketi
Balıkesir’de fırtına nedeniyle 3 gün denize açılamayan balıkçılar, ilk avlarından bereketli döndü.
28.12.2016 14:35:57
İsrail'in 2016'daki yıkım bilançosu: 1023
İsrail'in 2016'daki yıkım bilançosu: 1023
İsrail, 2016’da Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da, Filistinlilere ait bin 23 ev ve tesisi 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle yıktı.
28.12.2016 14:24:54
Musul'da yerlerinden edilenlerin sayısı 137 bine ulaştı
Musul'da yerlerinden edilenlerin sayısı 137 bine ulaştı
Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Caf 'Musul operasyonunun başladığı tarihten bu yana Kerkük'e bağlı Havice ve Musul'da yerlerinden edilenlerin sayısı 137 bine ulaştı' dedi.
28.12.2016 14:10:20
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Davutoğlu'ndan 'Öfkeli çocuklar' açıklaması
Davutoğlu'ndan 'Öfkeli çocuklar' açıklaması
İbadi'den önemli Türkiye açıklaması
İbadi'den önemli Türkiye açıklaması
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'ABD'li general: 'TSK bu hattı geçerse destek vermeyiz''
'ABD'li general: 'TSK bu hattı geçerse destek vermeyiz''
Esed, PYD'den toprakları geri istiyor
Esed, PYD'den toprakları geri istiyor
'ABD'den haber: Erdoğan'a darbe yapılacak' mesajı
'ABD'den haber: Erdoğan'a darbe yapılacak' mesajı
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
İran'dan kritik Rusya kararı
İran'dan kritik Rusya kararı
Tufeyli: Hizbullah'ın iradesi İran tarafından çalındı
Tufeyli: Hizbullah'ın iradesi İran tarafından çalındı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
'Erdoğan, ABD konusunda haklı'
'Erdoğan, ABD konusunda haklı'
ABD, PKK'ya askeri yardıma hız verdi
ABD, PKK'ya askeri yardıma hız verdi
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia
Darbe Komisyonu'nun raporunda 5 saat 45 dakikalık 'karadelik'
Darbe Komisyonu'nun raporunda 5 saat 45 dakikalık 'karadelik'
'Erdoğan'ın yeni anayasaya uyacağının garantisi ne?'
'Erdoğan'ın yeni anayasaya uyacağının garantisi ne?'
ABD’den Erdoğan’ın ‘IŞİD’e destek’ açıklamalarına yanıt!
ABD’den Erdoğan’ın ‘IŞİD’e destek’ açıklamalarına yanıt!
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'İktidar, 15 Temmuz'un 'NATO darbesi' olduğunu düşünüyor'
'İktidar, 15 Temmuz'un 'NATO darbesi' olduğunu düşünüyor'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları