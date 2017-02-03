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Adilcevaz'da cevizle ilgili sorunlar görüşüldü
03.02.2017 15:44:02

Adilcevaz'da cevizle ilgili sorunlar görüşüldü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üretimi yapılan ve kalitesiyle adından söz ettiren cevizle ilgili sorunların tespiti için toplantı yapıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üretimi yapılan ve kalitesiyle adından söz ettiren cevizle ilgili sorunların tespiti için toplantı yapıldı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Adilcevaz cevizinin üretimi, kalitesinin arttırılması, hastalıklarla mücadele ve ilçe ekonomisine sağlayacağı katkılar üzerine Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un öncülüğünde kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çiftçilerin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Adilcevaz cevizinin üretim kapasitesinin arttırılması, hastalıklarla mücadele edilmesi, aşılı ceviz fidanlarının arttırılması, boş arazilerin ceviz fidanlarıyla ağaçlandırılması, ceviz üreticilerinin kooperatif kurması ve kaliteli ceviz çeşitlerinin tespit edilerek cevizin sertifikalandırılması karara bağlandı.

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, cevizin ilçe ekonomisi için önemli olduğunu ifade ederek, "Öncelikle Adilcevaz cevizi için bir gen bahçesi oluşturmamız gerekmektedir. Bu bahçeler sayesinde herkesi ceviz üretimi konusunda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bizim öncelikle Adilcevaz cevizinin üretimini arttırmamız gerekiyor. Eğer ki ceviz üretimini arttırabilirsek zaten ceviz ürünlerinin çeşitliği konusundaki çalışmalar kendiliğinden gelecektir. Her şeyden önce ceviz üreticilerinin önünü açacak çalışmaların yapılması gerekmektedir. İnşallah bu toplantıdan ortaya çıkan bilgileri değerlendirip ona göre çalışmalarımızı yapacağız" dedi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, ceviz üreticilerinin işbirliği yaparak bir kooperatif kurması gerektiğine değinerek, "Adilcevaz Kaymakamlığı ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ile birlikte işbirliği yaparak Adilcevaz cevizinin daha iyi yerlere gelebilmesi ve kaliteli ceviz üretiminin arttırılması için gereken çalışmaları yapacağız. Adilcevaz cevizi kalitesiyle gerçekten önemli bir yere sahiptir. Fakat son zamanlarda cevizlerimizde yaşanan hastalıklardan dolayı kendi ihtiyacımızdan fazlasını karşılayabilecek üretimi yapamıyoruz. Acilen bu hastalıklarla mücadele etmemiz gerekmektedir. Aynı zamanda aşılı Adilcevaz ceviz fidanlarını sertifikalandırıp ilçemizde ceviz ağaçlarının arttırılmasını sağlayarak üretim kapasitesini arttırabiliriz. Adilcevaz Belediyesi olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destekleriyle inşallah ilçemizin yüksek yerlerini ceviz ağaçlarıyla ağaçlandıracağız. Ceviz üretiminin yanı sıra aynı zamanda cevizi pazarlama konusunda da sıkıntılar yaşamaktayız. Cevizle birlikte ilçemizde kayısı da önemli bir yere sahiptir. Her iki ürünümüzü birlikte değerlendirip ürün çeşitliliğini arttırarak pazarlanmasını sağlamalıyız. İnşallah yapacağımız bu çalışmalar sonucunda cevizin beş yıl içerisinde ilçemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Toplantıya katılan kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çiftçiler, Adilcevaz cevizi ile ilgili düşünce ve fikirlerini anlatarak ceviz üretimde yaşanan olumsuzlukları ve yapılması gereken çalışmaları dile getirdiler.

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