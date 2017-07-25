25.07.2017 10:04:37

'Adil Öksüz'ün akrabaları hala üst düzey görevlerde'

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan ve darbenin kilit isimlerinden biri olan Adil Öksüz'ün akrabalarının hala hakim ve savcı gibi üst düzey görevlerde olduğu iddia edildi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre MİT tarafından Ankara Başsavcılığı'na gönderilen belgelerde Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz, kalkışmadan 15 gün önce 30 Haziran 2016'da üç çocuğu ile ABD'ye gittiği ifade edildi. Belgelerde, Öksüz'ün kız kardeşi Azize Türk'ün ABD'deki adresinin 260 Davidson Ave. Somerset olduğu, Türk'ün eşi Cemal Türk'ün FETÖ çatı iddianamesinde Fethullah Gülen'e en yakın isimler olarak bilinen 'Mollalar' arasında yer aldığı, Türk çiftinin 2015'te yurtdışına çıktığı bilgileri yer aldı.

MİT, 2016'DA BİLGİ VERMİŞ

MİT tarafından, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden yaklaşık 1 ay sonra 13 Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri ve Adalet Bakanlığı, Emniyet İstihbarat, KOM ve TEM Daire başkanlıklarına gönderilen yazıda, 'Darbe teşebbüsünün sivil planlayıcılarından olan FETÖ/PDY üst düzey yöneticilerinden Adil Öksüz ve yakın akrabaları hakkındaki bilgiler' denilerek, yapılan araştırmaların sonucuna yer verildi.

DARBE GİRİŞİMİNDEN 15 GÜN ÖNCE YURT DIŞINA GİTMİŞLER



Belgelere göre, Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz, 30 Haziran 2016'da, yani darbe girişiminden tam 15 gün önce, 3 çocuğuyla birlikte ABD'ye gitti. Adil Öksüz'ün, bir diğer kardeşi olan Azize Türk'ün ise ABD'de 260 Davidson Ave. Somerset adresinde yaşadığı belirlendi. Azize Türk'ün eşi Cemal Türk'ün ise Ankara Başsavcılığınca darbe girişiminden yaklaşık 10 gün önce 73 sanık hakkında hazırlanan FETÖ çatı iddianamesinde örgüt içerisinde Mollalar olarak adlandırılan şahıslar arasında yer aldığı kaydedilen belgelerde, Cemal Türk'ün 13 Mayıs 2015, eşi Azize Türk'ün ise 4 Ekim 2015'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yaptıkları ifade edildi.

'İNGİLTERE'YE GİTMİŞ OLABİLİRLER'



Belgelerde, Cemal Türk'ün ağabeyi Süleyman Türk'ün de Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptığı ve örgütün Konya doktorlar imamı olduğu belirtilirken, Süleyman Türk'ün eşi Hacere Türk ile birlikte kalkışmanın sabahı olan 16 Temmuz günü İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yaptıkları ve ABD Merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın eski çalışanı olan FETÖ mensubu olduğu ifade edilenoğulları Selman Türk'ün yanına İngiltere'ye gitmiş olabilecekleri vurgulandı.

AKRABALARI HAKİM VE SAVCI OLARAK GÖREVDE



Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle 9 Ağustos 2016'da tutuklanan gazeteci Erdal Şen'in, Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz'ün kız kardeşi Emine Şennur Şen ile evli olduğu belirtilen belgelerde, Öksüz'ün amcasının oğlu M.Ö.'nün Cumhuriyet Savcısı, dayısının oğlu A.D.'nin ise hakim olarak görev yaptığı ifade edildi.