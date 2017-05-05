06.05.2017 12:15:07

Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Ankara'ya götürüldü

FETÖ'nün sözde 'Hava kuvvetleri imamı' firari Öksüz'ü serbest bırakan ve Ortaca ilçesinde yakalanan Çetin Sönmez, işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ü serbest bırakan, meslekten ihraç edilen eski hakim Çetin Sönmez, yol kontrolünde yakalandığı Muğla'nın Ortaca ilçesinden Ankara'ya gönderildi.

Gece saatlerinde Ortaca ilçesinde yakalanan eski hakim Çetin Sönmez, sabah saatlerinde Ortaca Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra Ortaca Emniyet Müdürlüğüne getirilen Sönmez, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında Milas-Bodrum havalimanına götürüldü.

Sönmez, burada polis nezaretinde Ankara'ya gönderildi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), FETÖ soruşturmaları kapsamında dünkü ihraç listesinde bulunan, firari Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Çetin Sönmez'in Muğla'ya geldiği bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat şube ile Ortaca İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlenmiş, takibe alınan Sönmez'in kullandığı otomobil, Ortaca ilçesinde yol kontrol ekiplerince durdurulmuş, araçta bulunan Sönmez, ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.