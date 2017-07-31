SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Adil Öksüz'ü Akıncı'da gördüm' diyen FETÖ'cü pilot çark etti
31.07.2017 22:14:49

'Adil Öksüz'ü Akıncı'da gördüm' diyen FETÖ'cü pilot çark etti

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin açılan davada yargılanan eski Pilot Albay Uğur Kapan, savcılık ifadesindeki 'Akıncı Üssü'nde Adil Öksüz olarak medyadan tanıdığım kişi de vardı' beyanını duruşmada kabul etmedi.


Kapan, "Cezaevine konulduktan sonra gazetelerden Adil Öksüz'ün fotoğrafını gördüm. O kişinin Adil Öksüz olmadığını anladım" iddiasında bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanık hakkında açılan davanın birinci celsesi tamamlandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ile sanık yakınları katıldı. Davada savunma yapan sanık eski Pilot Albay Uğur Kapan, 15 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında eski Kara Havacılık Komutanlığı Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun'un kendisini aradığını belirterek, "Tuğgeneral Ünsal Coşkun, Güvercinlik tarafında bir terör saldırısı olabileceğini söyledi ve oraya gitmemi istedi. Emre uyarak silahımı ve uçuş ekipmanlarımı alarak hareket ettim. S-70 helikopterin yer aldığı alana ilerledim. Uçuş öncesi kontrolün yapılmasının ardından kuleden izin alarak uçuş hazırlıklarına başladım. Kulenin talimatıyla Akıncı Üssü'ne gitmek üzere kalkışa geçtim" diye konuştu.

Akıncı Üssü'ne girmeye yakın kuleden "Akıncı Üssü'ne girişte yurtta sulh deklare edilecek" denildiğini anlatan Kapan, "Yurtta sulh" diyerek üsse giriş yaptığını söyledi. Hiçbir uçuş görevine katılmadığını, sabaha kadar Akıncı Üssü'nde beklediğini öne süren Kapan, yalnızca yaralıların tahliyesine yönelik konuşmalar yaptığını savundu.

ÖNCE "GÖRDÜM", SONRA "GÖRMEDİM" DEDİ

Kapan, savcılık ifadesindeki "Karargah binasında brifing salonu olarak kullanılan yere girdiğimde içeride tüm ve tuğgenerallerden oluşan yaklaşık 10-12 kişilik bir grup vardı. Tamamı resmi kıyafetliydi. İçlerinde sivil sadece 1 kişi vardı. Daha sonra medyada fotoğraflarını gördüğüm için tanıdım. Adil Öksüz olarak medyadan tanıdığım kişi de oradaydı. Sivil giyinimliydi" beyanlarını kabul etmediğini söyledi. Kapan, "Cezaevine konulduktan sonra gazetelerden Adil Öksüz'ün fotoğrafını gördüm. O kişinini Adil Öksüz olmadığını anladım" iddiasında bulundu.

16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü'nde helikopterine doğru giderken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı gördüğünü ve yanına gittiğini aktaran Kapan, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bana kendisini Başbakanlığa götürecek helikopteri kullanmamı emretti. O sırada uçuş yasağı vardı ve ben de kendisine bunu ilettim. Akar da helikopterde kendisinin olacağını ve uçuş güvenliği alınmasını emretti. Helikoptere kadar kendisine eşlik ettim. Bu sırada helikopter teknisyeni bir tümgeneralin geldiğini söyledi. Komutanımızın talimat vermesi durumunda helikoptere binebileceğini kendisine ilettim. Akar'ın müsaadesinin alınmasının ardından tümgeneral helikoptere bindi. Daha sonradan adının Mehmet Dişli olduğunu öğrendiğim tümgeneral helikopterde Genelkurmay Başkanının arkasına değil, bizzat yanına oturdu" diye konuştu.

"FETULLAH GÜLEN'DEN ŞİKAYETÇİYİM"

Kapan'ın savunmasının tamamlanmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Davanın savcısı sanık Kapan'a "Burada herkesten şikayetçi olduğunu söylediniz. Bu darbe girişimine teşebbüs eden bir örgüt var, o örgütün de bir elebaşı var. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'den de şikayetçi misiniz?" şeklinde soru yöneltti. Kapan'ın, "Devletim kimden şikayetçiyse ben de ondan şikayetçiyim" cevabı üzerine savcı, "Devletin ne düşündüğünü değil kendi düşünceni söyle. İsim olarak şikayetçi misin?" dedi. Bunun üzerine sanık Kapan, "Ben de Fetullah Gülen'den şikayetçiyim" yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, "Bu darbe teşebbüsünü kimin yaptığını düşünüyorsun?" şeklindeki sorusuna Kapan, "Bu bir tuzak, bunun tuzak olduğu belli. Kara Kuvvetleri Komutanının ne maksatla gönderildiğini ve neden bir şey yapmadan gittiğini sormuyorsunuz? Bizi tasfiye etmek isteyenler bunu yaptılar. Benim öz geçmişime bakın anlarsınız. Ben vatanımı, milletimi seven bir subayım" yanıtını verdi.

"BAŞKOMUTANINA İHANET EDEN ORDU OLSA OLSA YUNAN ORDUSU OLUR"

Kapan'ın ardından savunma yapan eski Kara Havacılık Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Şahin, 15 Temmuz hain darbe girişimini Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yaptığını iddia etti. TSK'nın 15 Temmuz gecesi yeterli önlem almadığını öne süren Şahin, en ufak bir terör saldırısı ihtimalinde dahi personele telefonla mesaj çekilirken, 15 Temmuz gecesi personele bir bilgilendirme yapılmadığını savundu. Şahin'in bu sözlerine tepki gösteren bir müşteki, "Türk milleti ordusuna güvendi, ihaneti ordusundan beklemedi. Onun için önlem almadılar. Başkomutanına ihanet eden bir ordu TSK olamaz, olsa olsa Yunan ordusu olur" diye bağırdı. Şahin, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ne FETÖ üyesi ne de darbeci olmadığını iddia etti.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, davanın bugünkü celsesini sonlandırdı. Davaya, yarın saat 09.30'da devam edilecek.


    YORUM YAZ
amerika'dan Kuzey Kore'ye gözdağı: Yaptığımız test başarılı
amerika'dan Kuzey Kore'ye gözdağı: Yaptığımız test başarılı
ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerine yanıt olarak gerçekleştirdiği iddia edilen füze savunma testinin başarılı olduğunu açıkladı.
31.07.2017 22:47:28
Muay Thai sporcusu kazada öldü
Muay Thai sporcusu kazada öldü
Antalya'da dün akşam bir otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında Muay Thai sporcusu Ferdi Kandemir yaşamını yitirdi.
31.07.2017 22:46:51
FETÖ'den yargılanan 6 kişi etkin pişmanlıktan serbest kaldı
FETÖ'den yargılanan 6 kişi etkin pişmanlıktan serbest kaldı
Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden biri tutuklanırken 6'sı ise etkin pişmanlıktan serbest bırakıldı.
31.07.2017 22:45:42
İstanbul Üsküdar'da Göçüğün nedeni belli oldu
İstanbul Üsküdar'da Göçüğün nedeni belli oldu
Üsküdar Çamlıca'da çöken yola düşen araç kurtarıldı. Göçüğün, Çamlıca-Libadiye Arası Karayolu Tünelinin kazı çalışmaları sırasında, tünel içerisinde gerçekleşen aşırı sökülmenin yüzeye yansıması sonucu meydana gediği öğrenildi.
31.07.2017 22:44:47
Dışişleri Bakanlığı Somali'deki terör saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanlığı Somali'deki terör saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Somali'de meydana gelen terör saldırılarını kınadı.
31.07.2017 22:43:05
Kaçak antik tiyatro kazısı iddiası
Kaçak antik tiyatro kazısı iddiası
Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde özel mülkiyet alanında antik tiyatro bulguları ortaya çıktı. 6 yıl önce ortaya çıkan bulgularla ilgili kaçak kazı yapıldığı iddia edilirken, mülk sahipleri kurum veya kendileri tarafından herhangi bir kazının gerçekleşmediğini, alanın koruma altında olduğunu öne sürdü.
31.07.2017 22:42:01
Atina'da yangın çıktı
Atina'da yangın çıktı
Atina'nın güney kırsalında yangın çıktı.
31.07.2017 22:40:49
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PKK'ya yakın ajanstan Ayn el Arab iddiası!
PKK'ya yakın ajanstan Ayn el Arab iddiası!
İsrailli haber sitesi Kudüs mitingini böyle duyurdu!
İsrailli haber sitesi Kudüs mitingini böyle duyurdu!
ABD, Çin'e 'Kuzey Kore' çağrısında bulundu!
ABD, Çin'e 'Kuzey Kore' çağrısında bulundu!
Navaz Şerif'in azline Cemaat-i İslami'den ilk yorum!
Navaz Şerif'in azline Cemaat-i İslami'den ilk yorum!
'İsrail’in ne yapmasını bekliyordunuz?'
'İsrail’in ne yapmasını bekliyordunuz?'
Körfez krizinin öğrettikleri
Körfez krizinin öğrettikleri
Yüksel: 'Araplar bizi arkadan vurdu' söylemi, Kemalist rejim için icat edildi
Yüksel: 'Araplar bizi arkadan vurdu' söylemi, Kemalist rejim için icat edildi
İsrailli yazardan 'Kürt devleti' yazısı
İsrailli yazardan 'Kürt devleti' yazısı
6 maddede İdlib’te neler yaşandı?
6 maddede İdlib’te neler yaşandı?
Irak Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı!
Irak Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı!
O askerlerin Suriyelilere şiddet görüntüleri yurt dışından servis edilmiş
O askerlerin Suriyelilere şiddet görüntüleri yurt dışından servis edilmiş
CHP'den kurultay kararı
CHP'den kurultay kararı
SON YORUMLANANLAR
Telafer operasyonunda Haşdi Şabi de olacak!
Telafer operasyonunda Haşdi Şabi de olacak!
Yüksel: 'Araplar bizi arkadan vurdu' söylemi, Kemalist rejim için icat edildi
Yüksel: 'Araplar bizi arkadan vurdu' söylemi, Kemalist rejim için icat edildi
İsrailli haber sitesi Kudüs mitingini böyle duyurdu!
İsrailli haber sitesi Kudüs mitingini böyle duyurdu!
'Türkiye’de yakın tarih halâ canlı bir savaş alanı'
'Türkiye’de yakın tarih halâ canlı bir savaş alanı'
Suudi Arabistan: Yaklaşan iç savaş
Suudi Arabistan: Yaklaşan iç savaş
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı!
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı!
Kaçak Suriyelilere şiddet uygulayan askerler gözaltında!
Kaçak Suriyelilere şiddet uygulayan askerler gözaltında!
Suud kraliyet ailesine yakın isim FETÖ’yü ziyaret etti
Suud kraliyet ailesine yakın isim FETÖ’yü ziyaret etti
İHA tespit etti, 1 PKK'lı öldürüldü
İHA tespit etti, 1 PKK'lı öldürüldü
Taksi duraklarında '@taksi' dönemi
Taksi duraklarında '@taksi' dönemi
İsrail Yenikapı'da protesto edildi!
İsrail Yenikapı'da protesto edildi!
Bakan Eroğlu'ndan 'sıcak hava' açıklaması
Bakan Eroğlu'ndan 'sıcak hava' açıklaması

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları