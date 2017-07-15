15.07.2017 13:21:35

Adil Öksüz için 'delil bulunamadı' meselesi...

Arsa baktığını söyleyip, üzerinde bulunan GPS cihazının şüpheli bulunması ile gözaltına alınan ve 'delil yok' denilerek serbest bırakılan Öksüz ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı...

Sabah'ın haberine göre Adil Öksüz'ü sorgulayan ekibin başında istihbaratçı polis Serter Koçak vardı. Habere göre iddianame, Öksüz'ün elbiselerinin karakolda çıkarılıp çıplak halde görüntü verdirilmesinin de bir senaryo olduğunu kanıtlıyor.



ELBİSELER, DELİLLER...



Öksüz'ün üstü aranmadan elbiseleri çıkarılıp bir kenara atıldı. Böylelikle kendisine ait GPS cihazı ile içeriğinde ne olduğu hâlâ bilinmeyen 3 flash bellek savcılık emanetine alınmaktan kurtarıldı.

Firari Öksüz'e avukatları ile görüşsün diye "tesadüfen" kendi telefonu verildi. O da kaçışı için görüşmeler yaptı.



İşte Öksüz'ün salıverilmesiyle ilgili dava açılan 28 sanıktan birkaçı:



Osman Gök: Kazan Jandarma Komutanı. Çocuğu KHK ile kapatılan Yüzyıl Temel Lisesi'nde okudu. FETÖ bağlantılı Asist Öğretim'e para gönderdi.

Kenan Gülbay: Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amiri. ByLock çıktı.

Murat Bayrak: Ankara Asayiş Şube'de polis. ByLock çıktı. FETÖ'nün kasası Hüseyin Saruhan'la 6 kez görüştü.

Hüsrev Aslan: Ankara Jandarma Komutanlığı'nda görevliydi.

Erol Özdemir: Kazan Merkez Karakolu Komutanı. FETÖ bağlantılı Asist Öğretim'e para gönderdi.

İsmail Uçar: Kazan Jandarma Trafik Tim Komutanı. FETÖ bağlantılı Sey Grup'a para gönderdi.

Kadir Yılmaz: Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis. 17-25 Aralık sürecinde Bank Asya'ya para yatırdı.

Ali İhsan Sarıkoca: Başbakanlık Müşaviri. 17-25 Aralık sürecinde Bank Asya'ya para yatırdı. (Sabah)