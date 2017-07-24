24.07.2017 08:28:30

Adil Öksüz Almanya'da mı?

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan ve daha sonra firar eden FETÖ’nün 'Hava Kuvvetleri imamı' Adil Öksüz’ün Almanya’da olabileceğine ilişkin resmi yazışmalar ortaya çıktı.

Darbe girişiminin kilit ismi olan firari Adil Öksüz'ün, Almanya'da olabileceğine ilişkin resmi yazışmalar ilk kez ortaya çıktı.

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre; Öksüz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 16 Temmuz'da Akıncı üssü yakınlarında jandarma kontrolü sırasında yakalandı. Gözaltına alınan Öksüz, ifadesinde, arsa bakmaya geldiğini söyledi.

Beraberindeki 100 darbe şüphelisinden 99'u tutuklanırken adli kontrol kararıyla tek serbest bırakılan Öksüz'ün, Hava Kuvvetleri imamı olduğu bilinmesine rağmen Ankara emniyetine götürülmeyip Sincan adliyesinde bırakıldığı, dosyasının soruşturma makamlarından gizlendiği, el konulması gereken GPS cihazı ve telefonunun iade edildiği anlaşıldı. Serbest bırakıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Öksüz, 18 Temmuz'da Ankara'dan İstanbul'a uçakla gidip buradan Sakarya'ya geçti ve halen yakalanamadı.

'FRANKFURT'TA OTELDE GÖRÜLDÜ'

Öksüz'ün yurtdışına çıkıp çıkmadığı hala bilinmiyor. Ancak Milliyet'in ulaştığı belgelere göre Öksüz'ün Almanya'da olabileceği iddia edildi.

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce, İstihbarat ve Terör Daire Başkanlıkları, MİT ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 17 Şubat 2017 tarihli bir belgeye göre, 15 Şubat 2017'de Ukrayna'dan Almanya'ya gelen M.M. isimli bir işadamı, Frankfurt Başkonsolosluğu görevlileriyle temasa geçerek, FETÖ iltisaklı olduğunu bildiği bir yakınının eşi ve üç çocuğunu karşılamak için Frankfurt'ta Global Otel'e gittiğini, bu sırada Adil Öksüz'ü elinde bir bond çanta ile otelin içinde camekanlı bir bölmede gördüğünü, gördüğü kişinin Adil Öksüz olduğundan emin olduğunu söyledi.