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Adil Kullanım Kotası'nda müjdeli haber
08.02.2017 09:31:24

Adil Kullanım Kotası'nda müjdeli haber

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'Mayıs ayından itibaren kademeli bir geçiş olacak ve 2018 sonu itibariyle tamamen kaldırılacak' dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen 7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı'na katıldı.

Bakan Arslan, Adil Kullanım Kotası noktası ile ilgili, Mayıs ayından itibaren kademeli bir geçiş olacak ve 2018 sonu itibariyle tamamen kaldırılacak. Özellikle gece kullanılan internette kotadan düşülmeyecek bunu da tekrar vurgulayalım" dedi.

Bakan Arslan, şöyle konuştu:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna güvenli internet kapsamında internet ile ilgili gelişmeleri takip etmek, yeni politikalar üretmek, çocukların internet ortamında korunmalarının ve kollanmalarının çeşitli yollarının bulunması ve bunların desteklenmesi, çocukların, internetin sunduğu olanaklardan en etkin şekilde yararlanırken, internetin risklerine karşı da güvende olmalarını sağlamak için çalışmalar yapılması gerektiğini bilerek bu anlamda kuruma görevler verdik. Bu doğrultuda internet cafelerin kullanabileceği filtreleme programlarının belirlenmesi, çocuklarımıza dağıtılması amacıyla internet kullanımı konusunda tavsiyeler içeren kitapçıkların hazırlanması, zararlı içerikle mücadele amacıyla güvenli internet hizmeti oluşturulması gibi çalışmalar yapıldı. Güvenli İnternet Günü bağlamında da Avrupa Birliği ve dünya ülkeleri ile paralel etkinlikler yürütülmeye başlandı."

Kurulacak bilinçlendirme merkezinde, internetin bilinçli kullanımına ilişkin bilinçlendirme çalışmalarından, çocuk ve gençlere yönelik atölye çalışmalarına kadar birçok faaliyetin yürütüleceğini belirten Bakan Arslan, şunları kaydetti:

"Bu atölye çalışmalarında robotik uygulamalar, çocuklar için kodlama, web tasarımı gibi birçok faaliyetin de yürütüleceğini bununla birlikte internetin bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin şimdiye kadar yaptığımız farkındalık çalışmalarının da devam edeceğini bir kere daha vurgulamak isterim. Kurulacak olan yeni yardım merkezi bünyesinde psikologlardan, bilişim öğretmenine, sosyal medya uzmanından, bilgi güvenliği uzmanına kadar birçok kişinin interneti en geniş boyutuyla ele aldığı uzman bir grup çalışacak ve bu merkezde bu uzmanlar eşliğinde çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerinin internet kullanımıyla ilgili karşılaştıkları problemlere ilişkin tavsiyeler sunulacak ve danışmanlık hizmeti verilecek."


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