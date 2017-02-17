18.02.2017 00:10:45

Adil Gür: HDP'ye oy veren Kürtler'den 'evet' oyu gelebilir

A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür, HDP'nin Kürt seçmenlerinden 'evet' oyunun gelebileceğini söyledi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



NTV canlı yayınına katılan Adil Gür, referanduma yönelik açıklamalarda bulunu.



AK PARTİLİ KÜRTLER "EVET" DİYECEK



Kürt seçmenin oyları ile ilgili konuşan Gür, her partinin içerisinde Kürt seçmen olduğunu, Ak Parti'nin içerisindeki Kürt seçmenin "zaten evet diyeceğini" söyledi.



Adil Gür, referanduma yaklaşılırken HDP'nin Kürt seçmeninin ise oyunun değişebileceğini söyledi.



"HDP'ye oy veren Kürtler'den 'evet' oyu gelebilir" diyen Gür, "yaptığımız araştırmalar bunları gösteriyor" dedi.



REFERANDUM



Cumhurbaşkanı'nın imzası ile başlayan referandum süreci tüm hızıyla devam ediyor. Halk, 16 Nisan'da sandığa gidecek.

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