Adil Gür: HDP'ye oy veren Kürtler'den 'evet' oyu gelebilir

TİMETURK | HABER MERKEZİ
NTV canlı yayınına katılan Adil Gür, referanduma yönelik açıklamalarda bulunu.
AK PARTİLİ KÜRTLER "EVET" DİYECEK
Kürt seçmenin oyları ile ilgili konuşan Gür, her partinin içerisinde Kürt seçmen olduğunu, Ak Parti'nin içerisindeki Kürt seçmenin "zaten evet diyeceğini" söyledi.
Adil Gür, referanduma yaklaşılırken HDP'nin Kürt seçmeninin ise oyunun değişebileceğini söyledi.
"HDP'ye oy veren Kürtler'den 'evet' oyu gelebilir" diyen Gür, "yaptığımız araştırmalar bunları gösteriyor" dedi.
REFERANDUM
Cumhurbaşkanı'nın imzası ile başlayan referandum süreci tüm hızıyla devam ediyor. Halk, 16 Nisan'da sandığa gidecek.