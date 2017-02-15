15.02.2017 16:34:30

Adil Gür: Bahçeli hayır deseydi de...

A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür, 'Bahçeli hayır deseydi de seçmenden evet diyecekler vardı.' dedi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

MERVE KURBAN ARSLAN

A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür, Habertürk'te referandum sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Gür, referandum sonucuna dair çıkarım yapmanın henüz erken olduğunu söyledi ve "Sonucu kararsızlar belirleyecek, kararsızlar da umuda oy verecek." dedi.

Gür'ün açıklamaları şöyle;

"Henüz kampanyalar başlamadan evetler ilerliyor geriliyor demek çok mümkün değil. Çünkü seçmenin öyle bir kesimi var ki zaten parti aideti ile veriyor. Bu kesim kampanyalar başlamış olsa dahi kararını değiştirmez.

"TESPİT İÇİN ERKEN"

Tespit yapmak için erken olduğunu düşünüyorum. 3 gün içinde araştırma yapıp hemen sonucunu değerlendirecek bir mekanizma olduğunu zannetmiyorum.

Bir kararsız seçmenden bahsediyoruz. Karasız seçmenlerin etkilenmesi bakımından bu tip gelişmeler olumsuz yansıyabilir. Türkiye bölünüyor, rejim değişiyor ve saltanat değişiyor gibi söylemlerin kararsızlar üzerinde olumsuz etkileri olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde 'hayır'cılar üzerinde de etkiler olacaktır.

"SEÇMENİN ÇOĞU PARTİSİ NE DİYORSA ONU YAPIYOR"

Seçmenin yüzde 80'i oy vereceği parti ne diyorsa o yönde karar veriyor. Bu kesim kampanyalar süresince söylenenlerden etkilenmiyor. Çünkü kulağını tıkamış sadece önüne bakıyor.

Ama seçimin sonucunu belirleyecek olan araştırmalarda yüzde 20 civarında gözüken kesimin gerçek karasız olan yüzde 10'luk bölümü. Yüzde 10'u gerçek kararsız değil. Bunlar sandığa gitmeyeceğim yerine kararsızım demeyi uygun buluyor.

"UMUDA OY VERECEKLER"

Ben bu gerçekten kararsız seçmenin korkulara değil umuda doğru oy vereceğini düşünüyorum. Argümanları seçmene anlatacak zaman yok. İnsanlar hayatında ne değişeceğine bakacak. O manada yürütülecek kampanyanın daha pozitif olması gerektiğini düşünenlerdenim. Benim önerim kararsızların ikna edilmesi yönünde.

Bugünlerde yapılan sert polemiklerin kampanya sürecinde daha da yumuşayacağını düşünüyorum. Seçmen düşüncesi bir gece de değişebilen bir şey değil.

"AYRIM DOĞRU DEĞİL"

Referandumdan sonra sandıktan ne çıkarsa çıksın bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz. Onun için 'hayır'cı 'evet'ci ayrımını doğru bulmuyorum.

"BAHÇELİ HAYIR DESEYDİ DE..."

MHP meselesinin bu kadar çok konuşulmasını anlamıyorum. MHP'nin iki farklı ideolojik tabanı var. Biri Ak Parti tabanı ile benzeşiyor. MHP'nin hayır dediği zamanlarda seçmeninin evet dediği görüldü. MHP anayasa sürecine katkısını meclis sürecinde yaptı. Bahçeli hayır deseydi de MHP seçmeninden bazıları evet diyecekti. Seçimin kaderini MHP belirleyecek demek doğru değil."

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