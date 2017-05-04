04.05.2017 23:02:51

Aden Valisi Türkiye'nin Yemen'e desteğini artırmasını talep etti

Yemen'in Aden Valisi Abdulaziz el-Muflihi, Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bir araya geldi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Aden Valisi Muflihi'nin, Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Eler ile görüşmesinde, Aden'in yeniden inşa edilmesi ve ekonomik olarak gelişmesi için Türkiye'nin verebileceği katkılar konuşuldu.

Görüşmede Muflihi, Türkiye'nin Yemen'in meşru hükümetine olan desteğinden övgüyle söz ederek, geçici başkent Aden'deki elektrik krizinin çözülmesi için Türkiye'nin sağlayacağı desteğin önemine vurgu yaptı.

Aden ve sahil kentlerinde hava sıcaklıklarının aşırı yüksek olduğunu dile getiren Muflihi, Türkiye'nin, bu bölgedeki elektrik krizinin çözümüne yönelik yardımlarının artmasını istedi.