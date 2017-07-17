SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Aden': Husiler gitti ama belirsizlik sürüyor
'Aden': Husiler gitti ama belirsizlik sürüyor
17.07.2017 11:57:04

'Aden': Husiler gitti ama belirsizlik sürüyor

Yemen'in geçici başkenti Aden, 2015'te Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlısı güçlerden temizlenmesine ve hükümetin görevini buradan yürütmeye başlamasına rağmen siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan hâlâ istikrara kavuşabilmiş değil...

AA'dan Şükri Huseyin'in haberine göre yazar Fadl Mübarek, Aden'in kurtarılmasının akabinde yaşanan olayların tüm beklentilerin dışında geliştiğini, çatışan gruplar arasındaki büyük ihtilafın kentteki hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Mübarek, "Kentin temizlenmesinin ardından farklı isimler altında hükümetin kontrolü dışında silahlı gruplar ortaya çıktı. Gözaltı, zorla kaybetme ve şiddet suçlarının işlendiği yönünde suçlamaların olduğu bir ortamda bu durum, bir kaos ve güvenlik zafiyetine yol açtı" dedi.

Analist Salim Naci el-Fakir ise hükümetin, söz konusu 2 yıllık sürede halkın beklediği modern sivil devlet modelini ortaya koyamadığını savundu. Fakir, "Geçici başkentte verilen hizmetler kabul edilebilir düzeyde mi? Hükümet halk ile irtibat kurdu mu, yoksa kendini Maaşık Sarayı'na mı hapsetti? Aden'de yaşanan, hükümetin alışageldiği başarısızlığın kökleştirilmesidir" diye konuştu.

ELEKTRİK KRİZİ

Aden'de hükümetin çözmesi gereken sorunların başında elektrik kesintileri yer alıyor. Pek çok vaatte bulunmasına rağmen söz konusu sorunu henüz çözemeyen hükümet, bu konuda net bir görüşe sahip olmamakla suçlanıyor.

Hükümetin krizin çözümü için tahsis ettiğini açıkladığı meblağ ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon bünyesindeki ülkelerin bağışlarının bin 200 megavat elektriğe yeteceğini ve bunun Aden'in elektrik ihtiyacının iki katı olduğunu ifade eden uzmanlar, krize gerçek bir çözüm bulunamamasının hükümet ile koalisyonun çalışmalarıyla ilgili soru işaretleri oluşturduğunu dile getiriyor.

ALTYAPI ve YENİDEN İMAR ÇALIŞMALARI

Husilerin 4 ay kontrol altında tuttuktan sonra geri çekildiği kentte altyapı ve yeniden imar çalışmaları da hükümeti bekleyen zor görevlerin başında yer alıyor. Günlük hayatın büyük ölçüde durmuş olması ve Husilerin devletin ana unsurlarına hakim olması nedeniyle kentte hizmet sunulması güçleşiyor.

Enformasyon Bakanı Yardımcısı Usame eş-Şermi, kentte hayatın normale dönmesi için harcanan çabanın istenilen düzeyde olmadığını belirterek, darbecilerin başkent Sana'ya ve devlet kurumlarına hakim olması, kurtarılmış bölgelerde yaptıkları yıkımlar ve maddi kaynakların yeterli olmamasının hükümetin görevini tam anlamıyla yerine getirememe nedenleri arasında yer aldığını aktardı.

"Vücud" İnsan Güvenliği Kurumu Başkanı Muha Ivad ise Aden'de evleri kısmen ya da tamamen yıkılan pek çok ailenin, kentin kurtarılmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen halen sorunlarına çözüm bulunamadığını ifade etti.

Ivad, hükümetin, yeniden imara öncelik vermesi gerektiğini ancak bu konuda üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmediğini savundu.

ELDE EDİLEN BAŞARILAR

Hükümet, altyapı ve yeniden imar çalışmaları ile kamu hizmetlerinin sunulması konusunda üzerine düşeni tam olarak yerine getiremese de güvenlik konusunda bazı başarılar kazandı.

Yazar ve analist Mansur Salih, Aden'in kurtuluşundan sonraki ilk aylarla kıyaslandığında güvenlik konusunda büyük bir farklılık gözlendiğine işaret etti.

Yemen İnsan Hakları Araştırmaları Merkezi Başkanı Muhammed Kasım Numan da "Aden'in kurtuluşundan sonraki en büyük başarı güvenlik güçlerinin, terör gruplarının etkinliğini sona erdirmesi oldu" dedi. Numan, kentteki okul, üniversite ve hastanelerin yeniden faaliyete geçmesinin de hükümet ile mahalli idarelerin başarılarından biri olduğunu aktardı.

 


    YORUM YAZ
Merkel: Pazarlık konusu yapmayız!
Merkel: Pazarlık konusu yapmayız!
Almanya Başbakanı Merkel, Konya'daki Alman askerlerine ziyaret izninin, Türkiye ile siyasi pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi. Merkel, böyle bir durum olması halinde talepleri reddedeceğini açıkladı.
17.07.2017 12:25:51
Irak'tan flaş petrol kararı!
Irak'tan flaş petrol kararı!
Irak, yeni petrol sahalarını yatırıma açmayı planlıyor.
17.07.2017 12:20:07
Bütçe açığı açıklandı
Bütçe açığı açıklandı
Bakan Ağbal Ocak-Haziran dönemindeki bütçe açığının 25.2 milyar TL olduğunu açıkladı.
17.07.2017 12:17:06
HDP'li vekile hapis cezası
HDP'li vekile hapis cezası
HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan yargılandığı Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
17.07.2017 12:13:32
Evkur Yeni Malatyaspor aradığı 10 numarayı Hollanda'da buldu
Evkur Yeni Malatyaspor aradığı 10 numarayı Hollanda'da buldu
Evkur Yeni Malatyaspor, uzun süredir aradığı 10 numarayı Hollanda'da buldu.
17.07.2017 12:10:24
Brexit Müzakerelerinin ikinci turu başladı
Brexit Müzakerelerinin ikinci turu başladı
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına yönelik Brexit müzakereleri Brüksel'de başladı.
17.07.2017 12:09:56
3 terörist etkisiz hale getirildi
3 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Kuzey Irak'a düzenlenen hava operasyonları kapsamında üç teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
17.07.2017 12:09:28
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Yerim destanınızı' diyen gazeteci yakalandı
'Yerim destanınızı' diyen gazeteci yakalandı
Osmanlı, devlete baş kaldıranları böyle infaz ediyordu
Osmanlı, devlete baş kaldıranları böyle infaz ediyordu
Tünelde 3'ü Türk 25 IŞİD'li kadın yakalandı
Tünelde 3'ü Türk 25 IŞİD'li kadın yakalandı
Merkel'den 'Konya' açıklaması
Merkel'den 'Konya' açıklaması
İngiliz sömürgesinin yüzüstü bıraktığı Nübyeliler
İngiliz sömürgesinin yüzüstü bıraktığı Nübyeliler
CHP'li vekil ses kaydından rahatsız oldu
CHP'li vekil ses kaydından rahatsız oldu
Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı ikiye böldü!
Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı ikiye böldü!
FETÖ'cü itiraf etti: Salaları duyunca ümidim tükendi
FETÖ'cü itiraf etti: Salaları duyunca ümidim tükendi
FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik
FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik
Konya'ya şehit ateşi düştü
Konya'ya şehit ateşi düştü
Dış basın 15 Temmuz Destanı'nı böyle gördü
Dış basın 15 Temmuz Destanı'nı böyle gördü
Engelli Afgan kızdan 15 Temmuz tablosu
Engelli Afgan kızdan 15 Temmuz tablosu
SON YORUMLANANLAR
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
Bebeğini denize atan anne konuştu
Bebeğini denize atan anne konuştu
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...
Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları