14.02.2017 11:13:51

Adem Kazan Fethiyelileri coşturdu

Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nin 13. yıl şenlikleri Adem Kazan konseri ile başladı.

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Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nin 13. yıl şenlikleri Adem Kazan konseri ile başladı.Belediye Kültür Merkezi ve THM Sanatçısı Adem Kazan birbirinden güzel türküleriyle Kültür Merkezi'ni 13. Yıl kuruluş etkinliklerine renk getirdi. Önceki akşam Belediye Kültür Merkezi Salonu'ndaki konserde, halkı türküleriyle coşturan Adem Kazan, izleyenlerin isteklerine de cevap verip, bu istekleri seslendirdi. Konserinde hemen her türküsünün ardından büyük alkış alan sanatçı Adem Kazan, konserinde anne ve babasını da görünce sahneden inip, gidip ellerini öptü. Bu sırada sanatçıya bağıran bir kadın "Seni ne kadar iyi analar doğurmuş" diye bağırdı. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın eşi Nesrin Saatcı ile Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halime Ok, Kültür Merkezi Müdürü Muammer Şahin, Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak, Seydikemer Yörük Türkmen derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu'nun yanı sıra 500'ü aşkın vatandaşın izlediği konserde, Yörük yarenler zaman zaman sahneye çıkıp, hareketli türkülere eşlik ettiler.Sanatçı Adem Kazan'ın da hem söyleyip, hem de oynadığı gecede, albümüne ismini verdiği 'Sürmelim' türküsünü istek üzerine iki kez okudu. Yaklaşık 2 saat süren konserde, hayranlarını türkü ustalarıyla birlikte hazırladığı yeni albümünün yakında geleceğini söyleyen Sanatçı Adem Kazan, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'ya sık sık teşekkür ederek, "Bizlerin üzerinde büyük emekleri var" diye konuştu. Türkü gecesinde zaman zaman zeybek ve uzun havada söyleyen Adem Kazan, "En kısa sürede bir kez daha buluşacağız" dedi.