27.02.2017 12:45:50

Adavapuru Şakir'den muhteşem şiir albümü

Kardelen TV İstanbul temsilcisi, Adavapuru programının yapımcı ve sunucusu Adavapuru Şakir 'Sokak lambası' adlı şiir albümüyle sevenleriyle buluştu.

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Kardelen TV İstanbul temsilcisi, Adavapuru programının yapımcı ve sunucusu Adavapuru Şakir "Sokak lambası" adlı şiir albümüyle sevenleriyle buluştu.Radyoların eskimeyen sesi, televizyon ekranlarının "Adavapuru" gece programlarının sunucusu Adavapuru Şakir'in şiir albümü müzik marketlerde yerini aldı. Uzun bir süredir albüm üzerinde çalışmasını sürdüren Adavapuru Şakir (Şakir Bozan), sevenlerinin gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.25 yıla yakındır haber ve şiir programları yapan belgesel seslendiren Adavapuru Şakir, albüm çıkarmayı hep düşündüğünü, ama zamanını bekleyen ve en son bir yıl önce bu zamanın geldiğini düşünüp hazırlıklara başlayıp nihayetinde albümle taçlandırdığını kaydetti."Kızım Gelecek Birazdan" adlı şiire çekilen ilk klibi ünlü yönetmen Yekta Özbilen çekti. Klipte tiyatro oyuncusu Murat Balkuş ile sanatçı Ünal Zorer de yer aldı. Klibin çok yakında TV ekranlarında olacağı belirtildi.Albümde, Baba, Bir Gurbet Masalı, Eski Mahalle, Ey Aşk, Gidiyorum, Gitme, Gittin, Kızım Gelecek Birazdan, Sevdim, Sizin Hiç Anneniz Öldü Mü?, Söyleyemedim ve Züleyha eserleri yer alıyor.