25.01.2017 12:50:46

Adapazarı'nda yıkım gerginliği

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ruhsatı ve tapusu olmadığı tespit edilen iki ev Adapazarı Belediyesi ekiplerince yıkılırken, evini yıktırmak istemeyen

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ruhsatı ve tapusu olmadığı tespit edilen iki ev Adapazarı Belediyesi ekiplerince yıkılırken, evini yıktırmak istemeyen bir vatandaş ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Adapazarı Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan ve kaçak olduğu belirlenen yapılar ile ilgili yıkım kararı aldı. Alınan karar neticesinde Evrenköy Mahallesinde "İmara aykırı, Ruhsatı ve Tapusu olmayan" iki ev belediye ekiplerince tespit edildi. Sabah saatlerinde belediye ekipleri Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet, resmi ekipler ve iki adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile mahalleye geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında yıkım yapılırken, ev sahibi olduğu öğrenilen bir vatandaş evini yıktırmamak için polis ekiplerine direndi. Uzun direniş sonrasında ev sahibi polis ekiplerince gözaltına alınarak Yenikent Polis karakoluna götürüldü.Yaklaşık 3 saat süren yıkım olaysız sona erdi. Öte yandan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, kaçak yapı, tapusu olmayan evlerin yıkılacağını, bu konuda kesinlikle taviz verilmeyeceğini de söylemişti.