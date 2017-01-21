21.01.2017 21:37:20

Adanaspor tam gaz

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu

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Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Adanaspor mu galibiyetle yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.MAÇTAN DAKİKALAR12. dakikada Jorquera'nın ortasında ön direkte Ertuğrul Ersoy'un vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.15. dakikada sağ kanattan Batalla'nın ceza sahasına ortasında defans tehlikeyi uzaklaştırdı.31. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında Jorquera'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kubilay Kanatsızkuş müsait pozisyonda topu direğin dibinden dışarı attı.58. dakikada Jorquera'nın ortasında Kubilay'ın şutunda top kalecide kaldı.59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Yılmaz'ın vuruşunda top defanstan geri geldi.61. dakikada Erdem'in ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Batalla'nın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gönderdi.69. dakikada ceza sahası dışından Renan Da Silva'nın vuruşunu Harun Tekin kurtardı.70. dakikada İsmail Konuk'un geri pasında araya giren Nelson topu ayağından fazla açınca Harun Tekin topu kontrol etti.84. dakikada Bekir Yılmaz'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Nelson'un dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1KÜNYEStat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xxBursaspor: Harun Tekin xxx, Erdem Özgenç xx (Boban Jovic dk. 77 xx), Ertuğrul Ersoy xx, İsmail Konuk x, Aziz Behich xx, Ricardo Faty xx, Şamil Çınaz xx (Stancu dk. 69 xx), Pablo Batalla xx, Cristobal Jorquera xx, Kubilay Kanatsızkuş x, Deniz Yılmaz x (Sercan Yıldırım dk. 82 ?)Yedekler: Mert Günok, Onur Atasay, Furkan Soyalp, Mert ÖrnekTeknik Direktör: Hamza HamzaoğluAdanaspor: Itandje xxx, Viera xx, Renan Diniz xx, Sami Can xx, Freitas xx, Da Silva xx, Bekir Yılmaz x (Ahmet Bahçıvan dk. 90 ?), Tevfik Altındağ xx, Vinicius Silva x (Ahmet Dereli dk. 63 xx), Ronei Gleison Reis xx (Cem Özdemir dk. 87 ?), Magaye Nelson xxYedekler: Mert Akyüz, Uğur Uruç, Fırat Kaplan, BrumaTeknik Direktör: Levent ŞahinGoller: Nelson (dk. 84) (Adanaspor)Sarı kartlar: İsmail Konuk, Faty, Behich (Bursaspor), Ousmane Viera, Bekir Yılmaz, Rodrigo Freitas (Adanaspor)(Abdullah Çibir - Mesut Alan - Samet Doğru/İHA)