29.01.2017 17:31:31

Adanaspor, Kasımpaşa'ya hazır

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Adanaspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını noktaladı ve maç saatini beklemeye başladı.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Adanaspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını noktaladı ve maç saatini beklemeye başladı.Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Şahin, yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlı takım ter idmanı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen antrenman 60 dakika sürdü.Bu antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayan Adanaspor, Osman Yereşen Tesisleri'nde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.