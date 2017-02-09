09.02.2017 20:11:33

Adanaspor Gaziantepspor maçına hazırlanıyor

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında pazartesi günü Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenman yaparak sürdürdü

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Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında pazartesi günü Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenman yaparak sürdürdü.Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan turuncu-beyazlılar 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çukurova temsilcisi antrenmanın ana bölümünde taktik oyun oynadı. Turuncu- beyazlı ekip, Gaziantepspor maçının hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.