10.05.2017 21:28:57

Adanaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile 13 Mayıs Cumartesi günü evinde yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik sorumlu Eyüp Arın yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcuların, dar alanda pas çalışması yaptığı ve son bölümde çift kale maç oynadıkları kaydedildi.

Adanaspor, yarın gerçekleştireceği idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.