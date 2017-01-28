28.01.2017 18:21:25

Adanaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adanaspor, ligin 19. haftasında pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Adanaspor, ligin 19. haftasında pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor.Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan turuncu-beyazlı futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde şut antrenmanı yapan Adanaspor, 1 saat 5 dakika süren antrenmanı taktik oyunla sonlandırdı. Adanaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.