22.02.2017 18:28:34

Adanaspor antrenmanına taraftar protestosu

Adanaspor'un bu hafta antrenmanlarını taraftarların girişine kapatmasına taraftarlar tepki gösterip kulüp önünde protesto yaptı. Taraftarlar, 'Terörist değiliz, taraftarız biz' sloganları attı.

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Adanaspor'un bu hafta antrenmanlarını taraftarların girişine kapatmasına taraftarlar tepki gösterip kulüp önünde protesto yaptı. Taraftarlar, "Terörist değiliz, taraftarız biz" sloganları attı.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'da yönetim geçtiğimiz günlerde bu hafta yapılacak antrenmanları teknik bir karar ile basına ve taraftara kapattı. Turuncu-beyazlı takımın taraftarları Adanaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Refik Gül, öncülüğünde toplanıp Osman Yereşen Tesisleri'nin dışında Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül'ü protesto etti."Terörist değiliz, taraftarız biz", "Taraftar burada, Bayram Akgül nerede", "Bu takım düşerse katliam çıkar" ve "Aşkımız renklere, sizlere değil" diye slogan atan taraftarlar daha sonra takımın antrenman yaptığı sahanın yanındaki toprak alanda meşale yaktı. Sahanın tel örgülerine de tırmanan taraftarlar daha sonra yine slogan atıp olaysız bir şekilde dağıldı.Adanasporlu futbolcular ise taraftarların bu tepkilerini görmezden gelip antrenman yapmayı sürdürdü. Öte yandan polis ekipleri de taraftarların olay çıkarması halinde müdahale etmek için hazır bekledi.