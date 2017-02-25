26.02.2017 11:05:54

Adana'ya Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçirilmesinin Adana ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını söyledi.

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçirilmesinin Adana ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını söyledi.Vali Demirtaş, Türkiye'nin en verimli ve önemli ovalarından biri olan Çukurova'da Karataş ilçesi Bebeli Mahallesi'nde kurulması planlanan "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi"ninin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.Vali Mahmut Demirtaş'a ve heyette bulunanlara bilgi veren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin "Adana Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Projesi'nin amacının, Adana'nın mevcut tarım olanaklarından yararlanarak, ilin tarım ürünlerindeki kalitesini, katma değerini ve çeşitliliğini artırmak ve ihracata dönüştürmek olduğunu söyledi.Tekin, mevcut tarım alanlarının yeniden organizasyonu ile işlenmeyen, değeri düşük tarım alanlarından yüksek verim ve gelir elde ederek, hem tarım sektörünü ve atıl durumdaki tarım işletmelerini tekrar rekabet edebilecek şekilde yurtiçi ve yurtdışındaki pazarlara üretim sağlayacak şekilde geliştirmek, hem de tarım ürünlerine dayalı sanayi sektörünün canlandırılması ve hızlandırılmasının hedeflenmekte olduğunu ifade etti.Arazide incelemede bulunan Vali Demirtaş ise Adana Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde düşünülen yüksek teknolojili seralar, işleme, paketleme, depolama, AR-GE tesislerinin bir arada bulunacağını, bölgenin tarım potansiyelinin planlı ve etkili bir şekilde değerlendirilmesinin yolunun açılacağını belirtti. Demirtaş, "Proje gerçekleştiğinde; tarıma dayalı sanayi işletmeleri, birbiri ile uyumlu üretim yapan orta ve büyük ölçekli sera işletmelerinin, üretim, işleme, ambalaj gibi çeşitli aşamalarda sinerji yaratması ile Adana ilindeki tarım işletmelerinin ürün kalitesi ve çeşitliliğiyle dünya ve AB piyasalarıyla rekabet edebilir hale gelmesi hedeflenmekte ve Adana Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, ürünlerin üretiminden pazarlamasına kadar tüm aşamaları birbirleriyle bağlantılı olarak aynı bölge içerisinde örgütlemeyi amaçlamakta" dedi.Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçmesiyle birlikte gerek sanayi, gerekse tarımsal üretim konularında Türkiye'nin önde gelen illerinden olan Adana'da; tarım ve sanayi sektöründe yeni bir model oluşturacağını belirten Vali Demirtaş, TDİOSB projesinin Adana ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını söyledi.İnceleme sonucunda çok verimli olmayan yaklaşık 3000 dekar arazide kurulması düşünülen OSB alanının, ulaşım sorunu olmaması, yeterli büyüklükte arazi olması, iklimin uygun olması ve iş gücünün rahatlıkla sağlanabilir olması nedeniyle uygun olduğu kararlaştırıldı.Vali Demirtaş ve beraberindekiler daha sonra Bebeli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, onların sorunlarını dinleyip, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçmesiyle birlikte ilk önce bölgedeki vatandaşlara olumlu katkıları olacağını anlattı.