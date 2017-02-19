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Adana'ya sanatçı akını
19.02.2017 10:42:43

Adana'ya sanatçı akını

Türkiye'nin giderek bir geleneğe dönüşmek üzere olan en kapsamlı edebiyat etkinliklerinden Orhan Kemal Edebiyat Festivali'nin 2'ncisi geçtiğimiz akşam final yaptı. Adanalı yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen festival, Adanalılara ilklerin sahne olduğu bir edebiyat şöleni yaşattı. Festivalin Onur Konuğu Muzaffer İzgü, rahatsızlığı nedeniyle festivale katılamadı ancak Adanalılara duygu dolu bir mesaj gönderdi. Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 'Bu

Türkiye'nin giderek bir geleneğe dönüşmek üzere olan en kapsamlı edebiyat etkinliklerinden Orhan Kemal Edebiyat Festivali'nin 2'ncisi geçtiğimiz akşam final yaptı. Adanalı yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen festival, Adanalılara ilklerin sahne olduğu bir edebiyat şöleni yaşattı. Festivalin Onur Konuğu Muzaffer İzgü, rahatsızlığı nedeniyle festivale katılamadı ancak Adanalılara duygu dolu bir mesaj gönderdi. Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Bu bereketli toprakların bir evladı olarak, bu bereketli topraklarda doğmuş Orhan Kemal'e borcumuzu ödüyoruz" dedi.

Çukurova Belediyesi bu yıl 2'ncisini gerçekleştirdiği Orhan Kemal Edebiyat Festivali'nde muhteşem bir final yaptı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antakya, Antalya, Mersin, Tarsus ve Mut'tan 60 kadar yazar ve şairin okurlarıyla buluştuğu festivale Adanalı sinema sanatçısı ve şair Menderes Samancılar, Türkiye'nin önde gelen karikatürcülerinden yazar Semih Poroy, Adanalı öykücü-romancı Özcan Karabulut, akademisyen yazar Özgür Mumcu, yazar ve aktivist İhsan Eliaçık, Adanalı şair-yazar ve akademisyen Salih Bolat katıldı. 2. Orhan Kemal Edebiyat Festivali'ne bu yıl çocuklar ve gençler de renk ve neşe kattı. Festivalin şiirli-özsözlü sunumuna çocukların ve gençlerin eşliği büyük beğeni topladı.

Ödüller sahiplerini buldu

2. Orhan Kemal Edebiyat Festivali'nde bu yıl Çukurova konulu bir şiir yarışması da düzenlendi. Türkiye genelinden gönderilen yüzlerce eser arasından ikisi Adana dışından olmak üzere üç eser, başkanlığını Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Derdiyok'un yaptığı jüri tarafından ödüle layık görüldü. "Orhan Kemal'in anılarının zikredildiği bir yerde olmaktan çok mutluyum. Burası muhteşem bir edebiyat geçidi" diyerek sözlerine başlayan İhsan Eliaçık, konuşmasına ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak devam etti.

Kendisini gelmedi ama mesajı geldi

Festivalin Onur Konuğu edebiyatın Adanalı çınarı Muzaffer İzgü rahatsızlığı nedeniyle festivale katılamadı ancak salonda kendisini bekleyen Adanalılara mesajıyla seslendi. İzgü, "Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve ben üçümüz bileşken insanlardık. Üçümüz de emek kenti Adana'yı anlattık. Adana anlatılmayı hak eden bir şehir. Biz o güzel şehrin dramlarını, öykülerini, yaşamlarını yazdık. Bizden sonra da yazanlar oldu ve hala olacak" dedi. Onur konuğu seçilmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden İzgü, "Keşke gelebilseydim ama gelemedim. Kusura bakmayın. İnşallah iyi olursam seneye gelirim" şeklindeki mesajı salonda duygu dolu anlar yaşattı. Festivali izleyen çocuklara festivalin Onur Konuğu Muzaffer İzgü'nün Ekmek Parası adlı kitabı hediye edildi.

"Orhan Kemal'e borcumuzu ödüyoruz"

2. Orhan Kemal Edebiyat Festivali'ne gösterilen yoğun ilgi için Adana halkına teşekkür eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Adana, kültür ve sanat etkinliklerine aç bir kentti. Biz bunu bilerek göreve geldiğimiz günden bu yana kültürel etkinliklere büyük önem veriyoruz. Orhan Kemal Edebiyat Festivalimiz her geçen yıl içerik olarak zenginleşiyor ve kalite kazanıyor. Festivalde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve Adanamıza şeref veren konuklarımıza teşekkür ediyor ve kendilerini yürekten selamlıyorum. Orhan Kemal bu bereketli topraklardan çıkan en nadide değerlerimizden biri. Orhan Kemal'e borcumuzu ödüyoruz" dedi.

Festivalin Onur Konuğu Muzaffer İzgü'yü aralarında görmeyi çok arzuladıklarını ifade eden Başkan Çetin, "Allah Muzaffer İzgü ağabeyimize ömür versin. Kendisini bir sonraki sene aramızda görmek istiyorum" dedi. Yakın zamanda Çukurova'ya Bülent Ecevit Sanat Parkı kazandıracaklarını aktaran Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Parkımıza piyano şeklinde bir kütüphane yapacağız ve o kütüphaneye Muzaffer İzgü'nün adını vereceğiz. Değerli sanatçılarımıza yaşarken hak ettikleri değeri vermek lazım" diye konuştu.
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