16.07.2017 13:00:00

Adana sokakları boş kaldı

Adana'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar denize ya da yaylaya gidince sokaklar boş kaldı.

Kentte gün içinde 35 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, meteoroloji verilerine göre yüzde 53'e ulaşan nem oranıyla birlikte 42 derece olarak hissedildi. Uzun süredir sıcak havanın etkiliği olduğu kentte, serinlik arayanlar pazar günü tatilinde ya evlerinde kalmayı ya da denize ve yaylalara gitmeyi tercih etti. Bu nedenle kent sokakları adeta boşaldı. Dışarıya çıkan bazı kişiler ise parklarda serinlemeye çalıştı.