23.12.2016 09:14:30

Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi

Adana'nın Yüreğir, Ceyhan, Karaisalı, Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak.

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Adana'nın Yüreğir, Ceyhan, Karaisalı, Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Aralık Pazar günü, Adana'nın Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi Girne Bulvarı Toprak Mahsulleri Ofisi ve Adanava Hotel'e 08:30-17:00 saatleri arasında, Karaisalı İlçesi Selampınar Mahallesi Kaksan Karaisalı Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 09:00-17:00 saatleri arasında, Sarıçam İlçesi Beyceli Mahallesi 62, 1045 ve 1039 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Ceyhan İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne 09:30-11:30 saatleri arasında, Sarısakal ve Gazi Osman Paşa mahallelerine 08:30-17:00 saatleri arasında, Osman Paşa Mahallesi'ne 08:30-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.Seyhan İlçesi Ova Mahallesi Osmanlı İnşaat, Pınar Öz Kağıtçılık ve Yavuz Plastik 09:00-17:00 saatleri arasında, İlçesi Karayusuflu Salmanbeyli, Karayusuflu Dervişler ve Karayusuflu Mürseloğlu mahalleleri 09:00-15:30 saatleri arasında, Barbaros, Mıdık, Yenibey, Şehitduran, Mestanzade, Bey, Sarıyakup, Sucuzade, Kocavezir, Karasoku, Dumlupınar, Alidede, Havuzlubahçe, Beşocak, Dağlıoğlu ve Gülbahçesi mahalleleri 09:00-12:00 saatleri arasında, Şakirpaşa, Sakarya, Narlıca, Bahçelievler, İstiklal, Barış, Fevzipaşa, Emek, Demetevler, Ova, Uçak, Aydınlar ve Yeşilevler Mahalleleri ile Airport Hotel, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Şakirpaşa Havalimanı, Havalimanı Lojmanları, Sev AVM İnşaat Şantiyesi, Şenbayrak Petrol ve Postane İşletme Müdürlüğü 13:00-16:00 saatleri arasında, Yenidam, Gölbaşı, Karayusuflu Dörtağaç, Karayusuflu Köylüoğlu ve Karayusuflu Çaputçu Mahalleleri ile ASKİ Batı Atık Su Arıtma Tesisi ve Pilyem Kesimhanesi 09:00-15:30 saatleri arasında, elektriksiz kalacak.