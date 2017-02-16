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Adana İnşaat Fuarı açıldı
16.02.2017 16:17:02

Adana İnşaat Fuarı açıldı

Adana İnşaat, Yapıda Yenilikler, IHS ve Kent Fuarları, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde törenle açıldı.

Adana İnşaat, Yapıda Yenilikler, IHS ve Kent Fuarları, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde törenle açıldı.

TÜYAP Adana Fuarcılık tarafından düzenlenen Adana İnşaat 2017-11. İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri, Altyapı, Müteahhitlik Hizmetleri Fuarı, Adana Yapıda Yenilikler, Dekorasyon, Tadilat, Yenileme ve Teknolojileri Fuarı, Adana IHS 2017-Adana 10. Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz Teknolojisi, Tesisat ve Yalıtım Fuarı ve Adana Kent 2017-Adana 9. Belediye İhtiyaçları, Kent Mobilyaları, Park Bahçe Düzenlemeleri ve Spor Tesisleri Fuarı, eş zamanlı olarak TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, fuarın tüm katılımcı ve ziyaretçiler için bol kazançlı ve verimli geçmesini diledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan inşaat sektörünün önümüzdeki 30 yıl boyunca sadece kentleşme yatırımlarıyla bile ekonominin itici gücü olacağını söyledi. Kentsel dönüşüme ilişkin bilgiler de aktaran Sözlü, İstanbul'dan örnek vererek yüksek yoğunluklu kentsel dönüşümün problemleri çözmeyeceğini aktardı.

"İnşaat sektörü ülkemizin ekonomik büyümesinde büyük rol oynamaktadır"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise fuarların farklı paydaşları bir araya getirdiğini kaydederek şunları kaydetti:

"Özellikle 2001 kriziyle birlikte yurt dışına açılan Türk firmalar ve müteahhit firmaları, dünyada önemli bir şekilde yükselerek Çin'den sonra ikinci sırada yer almıştır. Yapı sektörü yaklaşık 200 sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Bu sebeple inşaat sektörü ülkemizin ekonomik büyümesinde büyük rol oynamaktadır. İnşaat sektörü ekonomik büyümenin temel göstergelerinden biridir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Adana'da 2015 yılında konut satışı yaklaşık 23 bin 500'ken, 2016'da 27 bin 700'e çıkmıştır. Yani yüzde 18'lik rakam artışı vardır."

19 Şubat'a kadar devam edecek olan fuarda, yurt dışından katılacak iş adamlarının yanı sıra Adana, Mersin, Niğde, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Konya, Nevşehir, Aksaray, Malatya, Karaman ve Hatay başta olmak üzere 40'a yakın ilden gelecek inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, mimarlar, müteahhitler ve iş adamları katılımcı firmalarla iş bağlantıları kuracak.

17 Şubat'ta Çukurova Belediyeler Birliği (ÇBB) tarafından, Çukurova Bölgesi belediye başkanları ve belediye bürokratlarının katılımıyla 'Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı', 18 Şubat tarihinde TMMOB Mimarlar Odası Adana Şube tarafından 'Kentsel Dönüşümde Adana Gerçeği' konulu panel düzenlenecek.
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